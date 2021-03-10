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即市新聞

10/03/2021 17:54

《台股攻略－馮偉明》台股險守５日線，賣壓湧現漲幅再收斂

　　《台股攻略》台股今早（１０日）一度升過百點，上攻萬六點，唯指數反壓沉重，終場升
５９點，收１５９１２點，成交金額縮減至２６００億元（新台幣．下同）。
　　電子權值股升跌互見。台積電股價止跌回升，曾攻破６００大關，隨後股價震盪走低，終場
收５９７元，升２元；聯發科及大立光賣壓沉重，終場分別下跌１﹒７％及２﹒５％；國巨及華
碩等在盤下震盪；電源管理ＩＣ廠矽力─ＫＹ營運獲外資看好，目標價達３，３２６元，帶動今
日股價直奔漲停，收２４８０元。傳產股受油價飆升影響，石化相關產品報價看升，包括ＰＶＣ
、ＰＰ及ＰＥ等，台塑及南亞今日領軍升超過１％，台達化、台聚及華夏等升勢亦相當強勁。近
期太陽能市場需求回溫，陽明交通大學及晶圓代工廠世界先進今日宣布，將合作進行「晶圓製造
廠短期投片決策最佳化計劃」，消息帶動模組出貨暢旺，茂迪率先亮燈漲停，其２月營收
３﹒３８億元，年增３０﹒６％，令太陽能族群包括元晶、國碩、安集、聯合再生、碩禾及達能
亦有３％至７％不等的升幅。
　　預計美國拜登政府提出的１﹒９兆美元財政刺激計劃於參議院闖關成功後，在無風險利率持
續走升下，短期科技類股資金流出的承壓狀況或難以緩解，台股短期亦將於月線上下震盪。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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