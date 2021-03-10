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10/03/2021 16:29

【美伊衝突】伊朗總統魯哈尼：已準備以與美國對等方式遵守核協議

　　《經濟通通訊社１０日專訊》伊朗總統魯哈尼最新表示，美國必須邁出第一步，重返自己打
破的協議，並且應該了解伊朗亦已做好準備，與美國對等方式遵守核協議，全面承諾會換取全面
承諾，而部分承諾只會換取部分承諾，強調美國可以為自己人民的利益選擇正確的道路。
（ａｌ）

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