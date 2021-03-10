【美伊衝突】伊朗總統魯哈尼：已準備以與美國對等方式遵守核協議

《經濟通通訊社１０日專訊》伊朗總統魯哈尼最新表示，美國必須邁出第一步，重返自己打

破的協議，並且應該了解伊朗亦已做好準備，與美國對等方式遵守核協議，全面承諾會換取全面

承諾，而部分承諾只會換取部分承諾，強調美國可以為自己人民的利益選擇正確的道路。

（ａｌ）

