《古臣周記－古臣》債息作怪資金輪動，內銀穩陣攻守兼備

《古臣周記》近期舊經濟股再獲資金青睞，美國債息走高下資金追入舊經濟股，內銀股更加

係孖屐焦點，懶理大市調整逆市抽高，取代科網龍頭成為升市火車頭，亦為資金避風港。阿臣認

為此時不論轉倉加倉內銀股亦為首選，一來，科技股調整未完；二來，兩會幣策同「保六」增長

都利好內銀表現；三來，不良貸款問題已逐步解決。



＊美債息抽高吸引資金換馬＊



除去政策同復甦因素，今次神州金融股發威主要由於大型資金換馬。睇返數據，恆生科指由

２月１８日觸及歷史高位後開始不斷回調，到本周一（８日）已經累計急回兩成五，步入技術熊

市。今次科技股調整受累於美國十年長債收益率攀升，近日高見１﹒６厘，令孖屐可以趁機「殺

估值」，而且將資金轉入相對落後嘅舊經濟股，從近日北水淨買入最多個股由ＱＱ（００７００

）及美團（０３６９０）易位至中移動（００９４１）及建行（００９３９）等舊經濟股就可得

知。風水輪流轉，資金亦然，由於債息憂慮短期未能釋除，相信舊經濟股續當炒，正正內銀股較

攻守兼備，息高而且盈利前景明確，加上美債息高企令金融板塊受惠於息差擴闊，帶動銀行股追

落後，呢一排無輪想避險定跟風炒都係要揀內銀。



＊神州利率支持內銀淨息差＊



國策方面，全國兩會於本月初揭幕，國務院總理李克強發表政府工作報告，提到今年貸幣政

策需要「靈活精準、合理適度」，體現神州幣策不急轉彎，穩字當頭，且逐步退出寬鬆，人行踏

入牛年後就持續收水，人行上月公布一年期ＬＰＲ（貸款市場報價利率）連續第１０個月持平，

呼應人行近來釋放嘅政策穩定信號。利率方面，李克強總理話神州會改善對存款利率嘅監管，推

動貸款利率進一步降低，反而銀保監主席郭樹清就放風話今年貸款利率有增加嘅可能性，大行瑞

銀就認為喺通脹預期同政策利率提升嘅前提下，市場利率有可能上升，相信今年神州利率環境有

利內銀淨息差。

中金更加睇好今年內銀淨利潤增速係過去５年嚟最高，貸款定價升、信貸增量穩、信用成本

高基數回落都利好內銀業績，仲留意到貸款定價同息差表現滯後於市場利率，遲下升返追落後都

正常。

另外，今年神州定好ＧＤＰ增長目標係６巴仙以上，相比市場預期嚟講係非常保守，外界普

遍認為必定超額完成，瑞銀首席中國經濟學家汪濤更加預期今年神州ＧＤＰ增長有成８﹒２巴仙

，全年出口或增一成以上，消費亦可能追落後升一成，貴為「百業之母」嘅銀行業固然受惠。



＊壞帳風險逐漸放緩＊



不過，內銀壞帳情況仍不容忽視。政府要求內銀繼續讓利實體經濟，允許今年大型商業銀行

普惠小微企業貸款增長三成以上，內銀面對的盈利壓力未有改變，如經濟增長可「超六」，銀行

面對企業壞帳問題就會有所緩減。孖屐相信多項支持性政策會持續。預期神州以溫和步伐退出支

持性政策嘅話，大型銀行資產質素會維持穩定。野村指，舊年第四季內銀嘅資產質素同資本充足

率都得到改善，不良貸款率按季跌１２個基點至１﹒８４巴仙，不良貸款覆蓋率升５個百分點至

１８４巴仙，資本充足率升２９基點至１４﹒７巴仙。

此外，神州此前整頓互聯網貸款業務亦有助減緩內銀壞帳壓力，銀保監會發布《通知》，對

互聯網貸款行業下「緊箍咒」，設置出資比率、集中度同限額管理共三條紅線，令網貸業務優勢

不再，唔少貸款同存款資金重返內銀，神州１月新增人民幣貸款３﹒５８萬億銀創新高就係好例

子。



＊靜待加倉良機＊



就咁睇近期撈內銀真係不二之選，但係成個板塊呢排升到破位破頂咁，缸友要入貨真係唔急

於一時，阿臣下星期三《古臣周記》同大家分析吓再決定揀邊隻內銀佬！

之前阿臣提到，如果福萊特玻璃（０６８６５）連續兩日收市都低於２６銀就會止蝕離場，

所以已經喺５號高位２３﹒５銀放咗福萊特，扣埋手續費，總共套現２３４８５銀，蝕咗９１１

５銀。加埋倉位現金共有４５５３９銀，留返之後再作部署。



表列截至３月１０日上午１１時阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）



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港股：

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ４４６﹒４０元 ４４６４０

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ４４﹒５０元 ８９０００

京東集團 １００股 ３３５﹒６０ ３４３﹒２０元 ３４３２０

中金公司 ２０００股 １８﹒２２ １６﹒３２元 ３２６４０

世茂服務 １０００股 １３﹒５０ １３﹒５４元 １３５４０

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股票市值 ： ２１４１４０元

剩餘現金 ： ４５５３９元

組合淨值 ： ２５９６７９元

組合本月收益表現： －６﹒６％（截至上月底止組合淨值：２７８０６４元）

組合累計收益表現：＋１４７﹒３％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至３月１０日上午１１時

