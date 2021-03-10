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即市新聞

10/03/2021 09:30

《談國論企－黎偉成》穩定和擴大消費須擴有效投資

　　《談國論企》中國國務院總理李克強於２０２１年３月５日發布的《政府工作報告》，談及
今年發展的主要預期目標，其中重點當然「堅持擴大內需這個戰略基點，充分挖掘國內市場潛力
」。此為中共中央政治局於２０２０年１２月１１日會議要「形成需求牽引供給、供給創造需求
的更高水平動態平衡，提升國民經濟體系整體效應」，以更合理和平衡的以供、求關係發展經濟
，配合就業優先和科技創新等政策，經濟可穩中有進發展。
　
＊充分挖掘國內市場潛力促消費與投資有效結合＊
　
　　《政府工作報告》強調堅持擴大內需，是屬於戰略基點，此策正正配合中共中央政治局３個
月前會議最新提出「需求側」的政策性要求。中國近年一直重點強調的是「供給側」，而最新的
「需求側」，要求的重點為「需求牽引供給、供給創造需求」，屬互動式的，乃相當於傳統基本
經濟學的供求關係，可見中國由過去的「計劃經濟」轉「規劃經濟」，再發展成為「供求關係的
市場經濟」，為有中國特色社會主義的經濟方針、政策的十分重大改進和提升，反映中國愈來愈
融入國際社會和多邊主義。
　　特別需要注意的，當然是《政府工作報告》之擴大內需，是要「充分挖掘國內市場潛力。緊
緊圍繞改善民生拓展需求，促進消費與投資有效結合，實現供需更高水平動態平衡」，所言之內
需，是要「促進消費與投資有效結合」，有消費就促投資，良性的投資所提供的具素質的商品和
服務，又會產生刺激消費的良性作用，互為影響和循環。
　　政府於未來一年的擴內需的工作重點，主要有更個方面：（甲）「穩定和擴大消費」一條，
放在首位的是要「多渠道增加居民收入」，確實是十分重要的一著，因收入增加，才可以放心的
消費。內地居民去年的就業和收入情況，有持續理想的表現：（ａ）全國城鎮新就業者在
２０２０年全年達１１８６萬人，以全年目標９００萬人之數計算即達１３１﹒８％，超標。（
ｂ）全國居民人均可支配收入３﹒２萬元，名義和扣除價格因素實際增長分別為４﹒７％與２﹒
１％，與ＧＤＰ同步增長，反映出人民可以享受到經濟發展的成果。《政府工作報告》要在去年
的基礎上，讓居民收入多渠道增加，且看措施如之何。
　　促消費方面，做法有（１）「健全城鄉流通體系，加快電商、快遞進農村，擴縣鄉消費」，
提供流通的方便，特別是電商及快遞，消費活動也就更活。
　　（２）大宗消費，有穩定增加汽車、家電等，和取消對二手車交易不合理限制，增加停車場
、充電樁、換電站等設施，加快建設動力電池回收利用體系。
　　軟性方面的有（３）發展健康、文化、旅遊、體育等服務消費；（４）鼓勵企業創新產品和
服務，便利新產品市場準入，推進內外產品同線同標同質；（５）保障小店商舖等便民服務業有
序運營。
　　更重要的是（６）運用好「互聯網＋」，推進線上線下更廣更深融合，發展新業態新模式，
為消費者提供更多便捷舒心的服務和產品，和引導平台企業合理降低商戶服務費。
　
＊確保地方政府有效投資創就業保民生保市場＊
　
　　政策的重心是：穩步提高消費能力，改善消費環境，讓居民能消費、願消費，以促進民生改
善和經濟發展。
　　至於（乙）「擴大有效投資」，當然是為了好好配合「穩定和擴大消費」，而投資要先從政
府層面推動，發揮帶頭的積極作用，故政府（Ｉ）今年擬安排地方政府專項債券３﹒６５萬億元
，反而（ＩＩ）中央預算內投資安排６１００億元，乃讓更多資金資源予地方政府優先支持在建
工程，合理擴大使用範圍。此舉是要確保地方政府的有效投資，特別是固定資產投資，不僅建設
好各項有利發展經濟的項目，更重要的是繼續創造就業，保民生保市場。
　　具體的項目有（ＩＩＩ）繼續支持促進區域協調發展的重大工程，推進「兩新一重」建設，
實施一批交通、能源、水利等重大工程項目，建設信息網絡等新型基礎設施，發展現代物流體系

　　和（ＩＶ）政府投資更多向惠及面廣的民生項目傾斜，新開工改造城鎮老舊小區５﹒３萬個
，提升縣城公共服務水平。
　　更重要的是（Ｖ）完善支持社會資本參與政策，進一步拆除妨礙民間投資的各種藩籬，在更
多領域讓社會資本進得來、能發展、有作為。由是政府簡化投資審批程序，推進實施企業投資項
目承諾制。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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