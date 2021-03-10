《異動股》中電信（００７２８）回Ａ，開升逾９％領跑電訊股

《經濟通通訊社１０日專訊》中電信（００７２８）今早開升９﹒４３％報２﹒９元領跑電

訊股，該股成交約２７２１萬股，涉資７８９１萬元。

中電信擬上交所上市，發行最多約１２１億股Ａ股，而業績表現上，中電信去年多賺１﹒６

％至２０９億人幣，末期息０﹒１２５港元，期內，集團經營收入３９３６億元，按年升４﹒７

％；服務收入３７３８億元，按年增４﹒５％；ＥＢＩＴＤＡ為１１８９億元，按年增１﹒４％

。另外，５Ｇ套餐用戶達到８６５０萬戶，滲透率２４﹒６％；移動用戶達到３﹒５１億戶，淨

增１５４５萬戶，用戶市場份額提升至２２％。有線寬帶接入收入達到７１９億元，按年增長５

﹒１％，智慧家庭收入達到１１１億元，按年增長３７﹒５％。而中電信最新亦獲野村、匯證和

大摩看好上調目標價。

其他電訊股方面，中聯通（００７６２）升３％，報５﹒１５元；中興（００７６３）升２

﹒８７％，報２０﹒１元；中移動（００９４１）升２﹒１％，報５６元；京信通信（０２３４

２）升１﹒７３％，報２﹒３５元；鐵塔（００７８８）升１﹒６３％，報１﹒２５元。

現時，恆生指數報２９２５５點，升４８２點或升１﹒６８％，主板成交６７﹒９１億元。

國企指數報１１２２１點，升２４８點或升２﹒２７％。恆生科技指數報８５２６點，升４６３

點或升５﹒７５％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中電信 （００７２８） ２﹒９０元 升９﹒４３％

中聯通 （００７６２） ５﹒１５元 升３﹒００％

中興 （００７６３） ２０﹒１０元 升２﹒８７％

中移動 （００９４１） ５６﹒００元 升２﹒１０％

京信通信（０２３４２） ２﹒３５元 升１﹒７３％

鐵塔 （００７８８） １﹒２５元 升１﹒６３％

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（ｊｃ）

