  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/03/2021 09:31

《異動股》中電信（００７２８）回Ａ，開升逾９％領跑電訊股

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中電信（００７２８）今早開升９﹒４３％報２﹒９元領跑電
訊股，該股成交約２７２１萬股，涉資７８９１萬元。
　　中電信擬上交所上市，發行最多約１２１億股Ａ股，而業績表現上，中電信去年多賺１﹒６
％至２０９億人幣，末期息０﹒１２５港元，期內，集團經營收入３９３６億元，按年升４﹒７
％；服務收入３７３８億元，按年增４﹒５％；ＥＢＩＴＤＡ為１１８９億元，按年增１﹒４％
。另外，５Ｇ套餐用戶達到８６５０萬戶，滲透率２４﹒６％；移動用戶達到３﹒５１億戶，淨
增１５４５萬戶，用戶市場份額提升至２２％。有線寬帶接入收入達到７１９億元，按年增長５
﹒１％，智慧家庭收入達到１１１億元，按年增長３７﹒５％。而中電信最新亦獲野村、匯證和
大摩看好上調目標價。
　　其他電訊股方面，中聯通（００７６２）升３％，報５﹒１５元；中興（００７６３）升２
﹒８７％，報２０﹒１元；中移動（００９４１）升２﹒１％，報５６元；京信通信（０２３４
２）升１﹒７３％，報２﹒３５元；鐵塔（００７８８）升１﹒６３％，報１﹒２５元。
　　現時，恆生指數報２９２５５點，升４８２點或升１﹒６８％，主板成交６７﹒９１億元。
國企指數報１１２２１點，升２４８點或升２﹒２７％。恆生科技指數報８５２６點，升４６３
點或升５﹒７５％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中電信　（００７２８）　　　２﹒９０元　　　升９﹒４３％
　　中聯通　（００７６２）　　　５﹒１５元　　　升３﹒００％
　　中興　　（００７６３）　　２０﹒１０元　　　升２﹒８７％
　　中移動　（００９４１）　　５６﹒００元　　　升２﹒１０％
　　京信通信（０２３４２）　　　２﹒３５元　　　升１﹒７３％
　　鐵塔　　（００７８８）　　　１﹒２５元　　　升１﹒６３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事09/03/2021
《神州經脈》傳國家隊入市維穩　滬指V彈後復瀉　人仔觸逾兩月低
財經熱話09/03/2021
公用股成「避風港」　麥嘉嘉：通脹預期惹資金青睞　防守力較高
FOCUS09/03/2021
【FOCUS】明星基金光環齊殞　抄底進場要學林奇
開市Good Morning09/03/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：鐵塔可於1.2元吸納
中國故事08/03/2021
《神州經脈》首二月進出口大勝預期　外儲兩連降　滬指跌幅7月大
香港政情08/03/2021
【香港政情】林鄭形容完善選舉制及時與必要　可提高港府冶理效能
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>