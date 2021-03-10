【兩會焦點】汪洋：逼切需要把人心聚得更緊、把共識築得更牢

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》全國政協會議閉幕會在人民大會堂舉行。

會議表決通過全國政協常委會工作報告及政治決議等，其中提到要加強同港澳、台灣同胞及海外

僑胞連繫，堅定支持全面落實愛國者治港原則，推進一國兩制實踐行穩致遠，並堅持一個中國原

則和九二共識，推進兩岸關係和平發展和祖國統一，高度警惕和堅決遏止台獨分裂活動。

全國政協主席汪洋表示，會議聚焦「十四五」、共話新藍圖、匯聚正能量，是對廣大委員服

務全面建設社會主義現代化國家的深入動員，是一次民主、團結、求實、奮進的大會。

汪洋表示，要暢通重要渠道，廣泛匯聚奮進新征程的合力。立足新發展階段，貫徹新發展理

念，構建新發展格局，逼切需要把人心聚得更緊、把共識築得更牢。人民政協作為在共同思想政

治基礎上化解矛盾和凝聚共識的重要渠道，必須多做宣傳政策、解疑釋惑的工作，多鼓團結奮鬥

、共促發展的干勁，強信心、聚人心、築同心，面向社會傳遞正能量。

汪洋並表示，今年是中國共產黨成立１００周年，也是實施「十四五」規劃、開啟全面建設

社會主義現代化國家新徵程的第一年。圍繞「十四五」時期重點任務和人民群眾關心關切，通過

政協協商的制度實踐，把黨的主張轉化為社會各界的共識和行動。要提升專門協商機構制度效能

，推動中國共產黨治國理政各項決策部署有效落實。

