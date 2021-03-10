【數字人幣】上海市長寧區攜郵儲行（１６５８）推進數字貨幣試點

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》上海市長寧區政府昨日（９日）與中國郵
政儲蓄銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）上海分行簽署戰略合作協議。雙方將在數字人
民幣試點推廣應用、金融支持產業發展、中山公園數字金融城打造等領域加強合作。
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|開市Good Morning10/03/2021
《開市Good Morning》陳鳳珠：科技股現階段忌急買
|中國故事09/03/2021
《神州經脈》傳國家隊入市維穩 滬指V彈後復瀉 人仔觸逾兩月低
|財經熱話09/03/2021
公用股成「避風港」 麥嘉嘉：通脹預期惹資金青睞 防守力較高
|FOCUS09/03/2021
【FOCUS】明星基金光環齊殞 抄底進場要學林奇
|開市Good Morning09/03/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：鐵塔可於1.2元吸納
|中國故事08/03/2021
《神州經脈》首二月進出口大勝預期 外儲兩連降 滬指跌幅7月大
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰