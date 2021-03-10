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10/03/2021 11:45

【數字人幣】上海市長寧區攜郵儲行（１６５８）推進數字貨幣試點

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１０日上海專電》上海市長寧區政府昨日（９日）與中國郵
政儲蓄銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）上海分行簽署戰略合作協議。雙方將在數字人
民幣試點推廣應用、金融支持產業發展、中山公園數字金融城打造等領域加強合作。

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