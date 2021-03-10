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10/03/2021 14:28

【聚焦人幣】瑞銀財富將未來一年人民幣預測調低至６﹒３５

　　《經濟通通訊社１０日專訊》瑞銀財富管理投資總監辦公室（ＣＩＯ）最新發表機構觀點，
將未來一年人民幣兌美元匯率預測從原來的６﹒２下調至６﹒３５，預計未來３個月料將在
６﹒４至６﹒６區間震盪，但傾向強方水平。
　　瑞銀財富表示，中國前２月外貿數據亮麗，但美元近日表現強勢，讓人民幣等非美元承壓。
考量到美國名義及實際利率上漲的風險，小幅調低人民幣未來一年的預測。（ｌｃ）

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