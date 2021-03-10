《午市前瞻》債息未回料大市短期窄幅上落，２７５００點見支持

《經濟通通訊社１０日專訊》美國十年期國債息率由高位回落，市場亦憧憬眾議院通過１﹒

９萬億美元紓困方案，納指收市勁升３﹒７％，港股今早裂口高開４８２點或１﹒７％，報２９

２５５，重上兩萬九及５０天線（約２９０２３）水平。不過內地最新公布２月ＣＰＩ跌０﹒２

％，是連續兩個月通縮，加上金融股逆市下跌，拖累大市升勢。港股升幅遂步蒸發並轉跌最多６

２點，低見２８７１０點。之後中港股市齊回穩，恆指曾復升逾２６０點，但受制５０天線，半

日收報２８９０４，升１３０點或升０﹒４５％，主板成交１１３４﹒０３億元。國企指數報１

１１１１，升１３８點或升１﹒２６％。恆生科技指數報８３５１，升２８８點或升３﹒５８％

。

北水流走速度減慢，半日淨流出１４﹒１７億元，上日全日流走８８﹒６６億元。

Ａ股亦造好，上證綜合指數報３３８１，升２２點或升０﹒６７％，成交２１９４﹒７７億

元人民幣。深證成份指數報１３６８０，升２０４點或升１﹒５２％，成交２６７５﹒８４億元

人民幣。

港交所（００３８８）升１﹒０９％，報４４５﹒６元。中海油（００８８３）逆市跌１﹒

０８％，報９﹒１６元，紐交所隔晚開市前將中海油ＡＤＲ除牌。中電信（００７２８）擬申請

Ａ股在上證主板上市，半日升１﹒１３％，報２﹒６８元；中移動（００９４１）跌１﹒１９％

，報５４﹒２元；建行（００９３９）跌１﹒５４％，報６﹒４元。



＊快手獲野村唱好曾飆一成，舜宇為表現最好藍籌＊



科技股顯著回升，ＡＴＭＸＪ齊反彈，美團（０３６９０）升６﹒２９％，報３２１元；騰

訊（００７００）升２﹒８％，報６６２元；小米（０１８１０）升０﹒９１％，報２２﹒１５

元；阿里巴巴（０９９８８）升２﹒３２％，報２２９﹒２元；京東集團（０９６１８）升５﹒

４４％，報３４４﹒８元。快手（０１０２４）獲野村首予買入評級目標價３３３元，開市曾飆

一成，半日升６﹒３２％，報２８９﹒２元。舜宇（０２３８２）２月手機鏡頭出貨量近１﹒３

億件，按年上升３４﹒４％，股價抽高

６﹒７９％，報１９０﹒３元；為表現最好藍籌及科指成分股。同業瑞聲（０２０１８）升２﹒

８１％，報４２﹒１。而丘鈦（０１４７８）２月攝像頭模組銷售量３１８７﹒３萬件，按年升

１２９﹒３％，半日升３﹒４６％，報１３﹒７６元。





＊隔晚特斯拉急彈，比亞迪大漲７％＊



隔晚特斯拉及「造車新勢力」中概股隔晚急升，特斯拉結束五日跌勢，收市大升一成九，加

上中國２月電動汽車銷售數據激增，車股落鑊，比亞迪（０１２１１）升７﹒２％，報１８９﹒

２元；吉利（００１７５）升３﹒３４％，報２３﹒２元；恆汽（００７０８）升３﹒４７％，

報５０﹒６５元；長汽（０２３３３）升５﹒５６％，報２１﹒８５元。特斯拉概念股贛鋒（０

１７７２）升１１﹒２９％，報９７﹒１元。

美國十年債息回落，息差收窄下，本地銀行股受壓。評級機構穆迪將ＨＳＢＣ匯豐香港及恆

生銀行（０００１１）的評級列入負面觀察清單。匯豐香港的母企匯控（００００５）逆市跌２

﹒５６％，報４７﹒５元；恆生跌０﹒８６％，報１５０﹒４元。渣打（０２８８８）２﹒４８

％，報５３﹒０５元。同受債息下跌影響的友邦（０１２９９）跌０﹒９９％，報９９﹒７元。



＊李偉傑：大市因債息走勢波動，建議部署新舊經濟＊



美國十年期國債息率由高位回落，科技板塊今早見反彈。大中華投資策略研究學會副會長（

港股）李偉傑向《經濟通通訊社》表示市場對債息敏感，料大市短期窄幅上落，以２７５００至

２８０００為支持，上望２０天線（約２９７００）。他形容現時大市「摸著石頭過河」，投資

者戒心未退導致恆指升勢有限，相信債息回落至１﹒４厘方可增加市場信心。

由於大市受制債息率走勢波動，李偉傑建議投資者應將資金分別部署新舊經濟板塊。他認為

科技股正經歷大幅調整，但基本本沒有改變，加上市場憧憬經濟復甦，持有高估值科技股的散股

民可耐心等侯低位反彈約兩成才考慮去向。而舊經濟板塊目前仍落後，指望今年仍有上升空間。

（ｃａ、ｋｉ）

