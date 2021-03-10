【北水炒Ｄ乜】淨流出１６﹒５億人幣，買小米思摩爾沽美團騰訊



《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美國科技股急彈，納指飆３﹒６９％，不過港股今日裂口

高開後表現反覆。恆指高開４８２點，報２９２５５點，已見全日高位，Ａ股滬指曾倒跌，恆指

亦倒跌６２點，見２８７１０點全日低，之後中港股市齊回穩，恆指曾復升逾２６０點，但受制

５０天線（約２９０２３）。午後窄幅偏軟，尾市升幅重上過百點，收市升１３４點或

０﹒４７％，報２８９０７。

按額度計算，北水全日淨流出１６﹒５億元人民幣，是連續三日錄得淨流出，上日淨流出

４７﹒９億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是小米集團（０１８１０）、思摩爾國際

（０６９６９）、安踏體育（０２０２０）；淨賣出最多的依次是美團（０３６９０）、騰訊控

股（００７００）、中國電信（００７２８）。

主板成交１９０４﹒７９億元減少３１％。其中港股通成交４６２﹒４億元，佔總成交

２４﹒３％。



＊北水轉買小米，淨流入逾６億元＊



科技股大致反彈，不過小米跌０﹒６８％報２１﹒８元，北水淨買入６﹒５億元。

思摩爾升２﹒７１％報６０﹒５５元，北水淨買入３﹒４億元。

安踏體育升２﹒２７％報１２１﹒４元，北水淨買入１﹒５億元。

美團升４﹒９７％報３１７元，北水淨賣出１４﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

小米集團 （０１８１０） ６﹒４９

思摩爾國際 （０６９６９） ３﹒４１

安踏體育 （０２０２０） １﹒５０

舜宇光學科技 （０２３８２） １﹒２９

保利協鑫能源 （０３８００） １﹒２３



淨沽出最多港股：

美團 （０３６９０） －１４﹒１８

騰訊控股 （００７００） －１２﹒２０

中國電信 （００７２８） －４﹒８９

招商銀行 （０３９６８） －３﹒３９

香港交易所 （００３８８） －２﹒０６

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（ｃａ）

