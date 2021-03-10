《美元走勢－羅明立》美匯短期續高位整固，甚至再試新高

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒７４ １０８﹒９２ １０８﹒５２

歐元╱美元 １﹒１８８４ １﹒１８９８ １﹒１８６９

英鎊╱美元 １﹒３８８０ １﹒３８９２ １﹒３８４６

美元╱瑞郎 ０﹒９２９１ ０﹒９３０６ ０﹒９２８２

美元╱港元 ７﹒７６２８ ７﹒７６４９ ７﹒７６０１

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《美元走勢》星期二（９日），美國財長耶倫表示正為等待國會通過的刺激方案作準備，以

便盡快發放紓困資金。而白宮官員指，總統拜登快將公布一個更廣泛的長期刺激經濟計劃，以解

決多個如基礎設施及氣候變化等重要問題。美國１０年期國債收益率一度降至１﹒５３５％，帶

動近期疲弱的納指創４個月來最大單日漲幅，升４６４﹒６６點或３﹒６９％，標普及道指亦見

上升。

日本昨日公布第四季度ＧＤＰ終值較原本向下修訂，雖然企業支出較第三季度增加４﹒３％

，私人消費亦較上一季增長２﹒２％，但１月家庭支出月率，卻錄得負增長７﹒３％，顯示國民

消費態度審慎，情況讓人失望。而７月舉行的東京奧運會很有機會謝絕國際觀眾入場，預計會令

日圓的需求減弱，亦削弱對經濟的利好作用，不利日圓表現，昨日美元兌日圓一度升至

１０９﹒２０水平，其後隨著美元調整而回落至１０８﹒４０附近，１１０是現時較重要阻力。

美匯指數漲至９２﹒５０後回吐，美債息率暫時未再攀升是主因，但仍然處於高位且市場對

通脹預期升溫未減，短期將繼續高位整固甚至再試新高。留意２月初的高位９１﹒６０，跟１０

天線的９１﹒４０相當接近，應是初步支持。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８６０ １﹒２０００ １﹒１８２０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 買入澳元 ０﹒７６５０ ０﹒７７５０ ０﹒７６００

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

