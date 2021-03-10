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即市新聞

10/03/2021 16:59

《美元走勢－羅明立》美匯短期續高位整固，甚至再試新高

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒７４　　　１０８﹒９２　　　１０８﹒５２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８８４　　　１﹒１８９８　　　１﹒１８６９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８８０　　　１﹒３８９２　　　１﹒３８４６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９２９１　　　０﹒９３０６　　　０﹒９２８２
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６２８　　　７﹒７６４９　　　７﹒７６０１
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》星期二（９日），美國財長耶倫表示正為等待國會通過的刺激方案作準備，以
便盡快發放紓困資金。而白宮官員指，總統拜登快將公布一個更廣泛的長期刺激經濟計劃，以解
決多個如基礎設施及氣候變化等重要問題。美國１０年期國債收益率一度降至１﹒５３５％，帶
動近期疲弱的納指創４個月來最大單日漲幅，升４６４﹒６６點或３﹒６９％，標普及道指亦見
上升。
　　日本昨日公布第四季度ＧＤＰ終值較原本向下修訂，雖然企業支出較第三季度增加４﹒３％
，私人消費亦較上一季增長２﹒２％，但１月家庭支出月率，卻錄得負增長７﹒３％，顯示國民
消費態度審慎，情況讓人失望。而７月舉行的東京奧運會很有機會謝絕國際觀眾入場，預計會令
日圓的需求減弱，亦削弱對經濟的利好作用，不利日圓表現，昨日美元兌日圓一度升至
１０９﹒２０水平，其後隨著美元調整而回落至１０８﹒４０附近，１１０是現時較重要阻力。
　　美匯指數漲至９２﹒５０後回吐，美債息率暫時未再攀升是主因，但仍然處於高位且市場對
通脹預期升溫未減，短期將繼續高位整固甚至再試新高。留意２月初的高位９１﹒６０，跟１０
天線的９１﹒４０相當接近，應是初步支持。　　　
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８６０　　　１﹒２０００　　　１﹒１８２０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　買入澳元　　０﹒７６５０　　　０﹒７７５０　　　０﹒７６００
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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