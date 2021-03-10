【新冠肺炎】台灣列香港為中低風險地區，商務入境檢疫期減至７日

《經濟通通訊社１０日專訊》台灣的疫情指揮中心在網站聲明中宣布，由於香港疫情正穩定

控制，已連續４星期達到「中低風險」分級標準，即日起將香港增列為「中低風險地區」，來自

香港的商務入境人士前往台灣，檢疫期將由１４日減至７日，要在第５及第７日自費做檢測，結

果陰性的就再進行自我健康檢查１４日。（ｃｗ）

