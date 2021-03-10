【夜期時段】即月期指最新報２８８９２點，升８８點，低水１６點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８８３８點，升３４點，低水

７０點，最新報２８８９２點，升８８點，低水１６點，合約成交６２３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１０６１點，升２１點，高水１點，最新報１１０７１點

，升３１點，高水１１點，合約成交３２５張。

