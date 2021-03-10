《再戰明天》人大會議閉幕歐央行議息，港鐵太古派業績

《經濟通通訊社１０日專訊》明日人大會議閉幕，和歐央行議息，料將成市場焦點。



＊英國財政大臣赴國會，歐央行議息＊



在北京，人大會議明日閉幕。在外圍重要經濟活動上，石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）明日公

布最新油市月報，本港時間明日１０：３０ｐｍ英國財政大臣蘇納克在國會財政委員會就本年預

算案接受質詢。

數據方面，１１日７：５０ａｍ，日本公布２月生產者物價指數，年率跌幅料由１﹒６％收

窄至０﹒７％，月率料由０﹒４％升上０﹒５％。８：４５ｐｍ，歐央行公布官方指標利率，料

維持不變。



＊港鐵太古聯通京東等派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：太古股份公司Ａ（０００１９）、港鐵公司

（０００６６）、太古股份公司Ｂ（０００８７）、廖創興企業（００１９４）、光大環境

（００２５７）、佐丹奴國際（００７０９）、中國聯通（００７６２）、惠理集團

（００８０６）、鷹普精密（０１２８６）、融創中國（０１９１８）、太古地產

（０１９７２）、ＴＯＭ集團（０２３８３）、中銀航空租賃（０２５８８）、京東集團－ＳＷ

（０９６１８）等。（ｈｌ）

