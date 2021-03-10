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10/03/2021 17:05

【企業盈警】全達電器集團料去年盈轉虧，錄淨虧損至少３１００萬

　　《經濟通通訊社１０日專訊》全達電器集團控股（０１７５０）公布，預期截至去年１２月
底止年度錄得不少於３１００萬港元的淨虧損，對比２０１９年度錄得純利約１１００萬港元，
主要由於疫情導致集團客戶的產品交付延後，令期內收益按年減少約４５％，以及因市場競爭加
劇及固定直接及間接成本於銷售成本內比例大幅提高，令去年毛利率下跌。（ｙｗ）

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