【企業盈喜】中國鵬飛（３３４８）料去年應佔溢利增不少於５０％

《經濟通通訊社１０日專訊》中國鵬飛集團（０３３４８）公布，預期截至去年１２月底止

年度，公司擁有人應佔溢利將按年增長不少於５０％，主要由於已收政府補助金額大幅增加、中

國於去年上半年實施免收通行費，加上海外運輸需求減少，而集團努力維持國內銷售正增長，並

料去年總收入將整體增加，運輸成本有所減少，以及並無上市開支所致。（ｙｗ）

