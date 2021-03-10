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10/03/2021 15:10

《本港經濟》調查：６４％港企對首季不樂觀，但７０％料明年復甦

　　《經濟通通訊社１０日專訊》財務及人力資源企業雲端應用程式供應商Ｗｏｒｋｄａｙ最新
調查發現超過一半（６２％）香港企業對２０２１年第一季度的業務復甦表現感到不樂觀，但是
７０％表示對來年的業務復甦有信心。調查結果與亞太區其他市場（包括新加坡、澳洲及紐西蘭
）的受訪者的想法一致。
　　調查顯示，回顧過去一年全球各地努力防疫、促進經濟恢復，然而根據Ｗｏｒｋｄａｙ《企
業財務數碼轉型：行業應變指數及引領下一個新常態》調查顯示，香港在應對業務受阻時表現最
不理想，有接近三分之二的受訪者（６４％）難以應對業務受阻，其次為澳洲（５９％）、新加
坡（４６％）及紐西蘭（２５％）。另外，五分之三（６１％）的香港企業表示當業務嚴重受阻
時，需要至少四天解決復原。

＊九成港企積極推動數碼化及技術轉型＊

　　調查指出，幾乎所有香港企業（９２％）表示，他們所在的行業正在積極推動數碼化及技術
轉型。絕大多數受訪者（９１％）表示自己所在的企業的行政總裁亦同樣地投入推動轉型中。
　　Ｗｏｒｋｄａｙ大中華區總經理湛致遠表示，許多香港企業都了解到保持靈活有助減低難以
預測的風險和阻礙。對企業而言，不斷評估企業的狀態及在進入新常態時的發展步伐相當重要。
（ｂｎ）

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