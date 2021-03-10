國泰（００２９３）去年盈轉虧蝕２１６﹒４８億元，不派息

《經濟通通訊社１０日專訊》國泰航空（００２９３）公布，截至去年１２月３１日止年度

錄虧損２１６﹒４８億元，２０１９年度錄純利１６﹒９１億元，每股虧損４２４﹒３仙，不派

第二中期息。

期內，收益錄４６９﹒３４億元，跌５６﹒１％，營業虧損１８１﹒４４億元，２０１９年

同期錄營業溢利３４﹒４１億元。（ｂｎ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

