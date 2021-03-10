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10/03/2021 16:51

國泰航空：目前無計劃將香港快運上市，未來市場復甦不明朗

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國泰航空（００２９３）今日公布去年全年業績，對於已結業
的國泰港龍相關航線，集團行政總裁鄧健榮於網上發布會表示，去年１０月已計劃用國泰及快運
品牌來經營大部分港龍航線，相關航線轉移時需要有關當局的批准，包括當地機場時段要求，經
商許可及航權等，形容現時有關計劃正按步就班，有信心可以完滿達成。他又指目前無計劃將香
港快運上市。
　　被問及未來會否繼續裁員，他指出，去年１０月集團進行企業重組計劃，每個月現金消耗減
少了５億元，但近期集團需要經過更嚴格的防疫措施，使集團在客運及貨運方面亦受到影響，每
月增加現金消耗３－４億元，未來市場復甦不明朗，集團要保持靈活應對，不排除任何可行措施
及方案，強調集團會負責任地管理現金流，以走出疫情困境。
　　對於未來會否有更多融資需求，他表示，在早前多輪籌集資金後，集團具有充夠的現金和流
動資金水平，未來亦會尋求不同的商業融資機會，他指早前集團沒有向政府派發優先股股息的決
定是出於審慎的理財管理，重申集團需保存靈活性以應對不同變化，又指沒有派發優先股股息，
故集團亦不能派發普通股股息。（ｂｎ）

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