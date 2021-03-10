國泰航空：目前無計劃將香港快運上市，未來市場復甦不明朗

《經濟通通訊社１０日專訊》國泰航空（００２９３）今日公布去年全年業績，對於已結業

的國泰港龍相關航線，集團行政總裁鄧健榮於網上發布會表示，去年１０月已計劃用國泰及快運

品牌來經營大部分港龍航線，相關航線轉移時需要有關當局的批准，包括當地機場時段要求，經

商許可及航權等，形容現時有關計劃正按步就班，有信心可以完滿達成。他又指目前無計劃將香

港快運上市。

被問及未來會否繼續裁員，他指出，去年１０月集團進行企業重組計劃，每個月現金消耗減

少了５億元，但近期集團需要經過更嚴格的防疫措施，使集團在客運及貨運方面亦受到影響，每

月增加現金消耗３－４億元，未來市場復甦不明朗，集團要保持靈活應對，不排除任何可行措施

及方案，強調集團會負責任地管理現金流，以走出疫情困境。

對於未來會否有更多融資需求，他表示，在早前多輪籌集資金後，集團具有充夠的現金和流

動資金水平，未來亦會尋求不同的商業融資機會，他指早前集團沒有向政府派發優先股股息的決

定是出於審慎的理財管理，重申集團需保存靈活性以應對不同變化，又指沒有派發優先股股息，

故集團亦不能派發普通股股息。（ｂｎ）

