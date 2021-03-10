【企業盈喜】天津港發展料去年純利按年增長不少於５５％

《經濟通通訊社１０日專訊》天津港發展（０３３８２）發盈喜，預期截至去年１２月底止

，全年純利將按年增長不少於５５％。

公司表示，預期純利增長，主要由於去年人民幣兌港元升值，使集團持有的港元負債產生匯

兌收益，而２０１９年則錄得匯兌虧損。（ｓｋ）

