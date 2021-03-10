【香港政情】鍾國斌料選舉改革後小政黨再難晉身議會

《經濟通通訊社１０日專訊》人大審議改革香港選舉制度，自由黨黨魁鍾國斌在電台上表示

，立法會地區直選的議席有較高認受性，市民參與程度較高，認為地區直選議席減至３０席，比

減至２０席，影響較小。他相信，直選議席減少後，如果採用「雙議席單票制」，過往只是靠５

％至６％選票當選的小政黨，將再難以晉身議會，不論建制派或民主派，政黨或會重新整合，大

政黨會拿取更多議席，小政黨或會消失。



＊改革對自由黨影響不大＊



他又預料，如果民主派可以入閘，直選議席或會由建制派和民主派各佔一半，但如果全數民

主派未能參選，較多建制派政黨就可取得議席。

他指，自由黨目前只有４個功能組別議席，相信選舉改革對他們的影響不大，未來甚至可能

可以循新增的選委會組別，多取一兩席。他又認為，選委會的結構與功能組別相若，不認同減少

功能界別議席和新增選委會組別，會「溝淡」商界影響力。

他認為，是次選舉制度改革對香港民主發展不太理想，但如果可以令香港穩定，令制度運作

暢順，２０４７年後香港可以繼續落「一國兩制」，那就對香港長遠有利。



＊葉劉：政府較難掌握民意＊



新民黨主席葉劉淑儀則指，未來選舉制度改革後，如果立法會選舉地區直選，採取「雙議席

單票制」，建制派和民主派議席或會各佔一半，但目前難以評估新民黨在直選的選情，仍要視乎

選區如何劃分。她表示，直選議席減少後，政府將較難了解民意，認為官員日後應該多落區，掌

握社會脈搏。

不過，她亦指，未來選委會推選的議席，將可彌補直選和功能組別的不足，舉例指香港作為

國際金融中心，但目前立法會議席只有銀行和證券界的代表，金融科技、財富管理、私募投資等

代表就欠奉，她認為建制派政黨如果有相關的優才，即使未能在直選中勝出，仍有機會晉身立法

會。（ｈｙ）（ｚｚ）

