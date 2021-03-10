【企業盈喜】中國鼎益豐料去年轉虧為盈賺不少於２﹒８億元

《經濟通通訊社１０日專訊》中國鼎益豐（００６１２）預期，截至去年１２月３１日止年
度純利不低於２﹒８億元，去年同期錄得虧損２﹒５１億元。
集團指，轉虧為盈主要由於重估按公平值計入損益之金融資產的未變現收益淨額增加。
（ｈｙ）
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