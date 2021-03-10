【新冠肺炎】伊利沙伯醫院８６歲長期病婦不治，港累計２０３死

《經濟通通訊社１０日專訊》一名確診感染新型冠狀病毒的８６歲女病人今早在伊利沙伯醫

院不治，本港累計２０３名確診者離世。

女病人生前居於土瓜灣美景街美景樓１期，有高血壓及曾中風，需坐輪椅，２月２５日因肺

炎，到伊利沙伯醫院急症室求診，其後確診，情況持續惡化，延至今早９時３０分不治。

（ｈｙ）

