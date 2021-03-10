《小傳日記》成交見縮減，魚缸氣氛淡；缸友逢高沽，科技佬痛苦

《小傳日記》花旗國十年期國債孽息率由高位回落，孖屐亦憧憬眾議院通過１﹒９萬億美銀

紓困方案，隔晚花旗科技股急彈，刺激香江魚缸裂口高開４８２點，報２９２５５，重上５０天

線（約２９０２３點）水平，不過已係全日最高位，估計唔少散戶趁彈沽貨。其後舊經濟股逆市

回吐，加上高估值佬升幅亦收窄，北水今日又錄得淨流出，搞到魚缸升幅蒸發並轉跌最多６２點

，低見２８７１０點。臨近收市，魚缸有重磅股撐住升返些少。最終收報２８９０７點，升１３

４點或升唔夠１巴仙。北水今日流走４３﹒３５億銀，主板成交１９０４﹒７９億銀，較上日較

少近３１巴仙，反映魚缸氣氛仲係偏保守！國企指數報１１０５９點，升８６點或升近１巴仙。

科技指數報８２１６點，升１５３點或升近２巴仙。

Ａ場個別發展，上證綜合指數報３３５７點，跌１點；深證成份指數報１３５６３點，升８

７點或升０﹒６５巴仙，兩市成交７４９７﹒１２億銀人仔。

重磅佬藍戰士方面，ＱＱ（００７００）跳起２逾巴仙，報６５８﹒５銀；大笨象（０００

０５）唔見２巴仙，報４７﹒７５銀；ＡＩＡ（０１２９９）跌低唔夠１巴仙，報１００﹒４銀

；神州移動（００９４１）走低逾２巴仙，報５３﹒７銀；生發發（００３８８）漲近１巴仙，

報４４４﹒８銀。



＊科技佬回升舜宇真係醒，債息不再攀貴價股上爬＊



隔晚花旗科技股大彈，香江科指亦重八千關。不過好多科技股高開後升幅收窄，甚至有科技

佬倒跌。舜宇（０２３８２）２月手機鏡頭出貨量按年升三成四，股價抽高逾６巴仙，報１８９

﹒３銀，係最叻科指佬、藍戰士同國貨佬；連日大插嘅微盟（０２０１３）都反彈近６巴仙，報

１８﹒５２銀；網易（０９９９９）飛高逾５巴仙，報１６８﹒２銀；而快手（０１０２４）亦

獲野村首予他屐３３３銀同買入評級，跳起逾２巴仙，報２７８﹒２銀。但線上醫療繼續走低，

京東健康（０６６１８）插水逾６巴仙，報１０２﹒９銀，係最差科指股；平安好醫生（０１８

３３）軟近２巴仙，報９４﹒１銀，連跌７日，累計跌近一成八。

美債息回落，一眾高估值溢價股齊齊起哄！大和呼籲低撈藥明（０２２６９），讚佢業務具

防守性，全日彈近６巴仙，報８７﹒９銀；石藥（０１０９３）獲肺癌藥獨家授權，踢高近５巴

仙，報８﹒７１銀；中生製藥（０１１７７）跳起逾３巴仙，報８﹒２８銀；蒙牛（０２３１９

）走高近３巴仙，報４１銀；安踏（０２０２０）走上逾２巴仙，報１２１﹒４銀。



＊中電信回Ａ股價微微飛，息差現收窄金融佬下插＊



神州電訊佬榮辱互見，中電信（００７２８）有意回Ａ上市，大犘話估佢唔到，升佢一成七

他屐到３﹒５銀，早段曾飆一成，收市踢高逾１巴仙，報２﹒６８銀；中移動（００９４１）預

計今年網內５Ｇ手機銷量超２億部，仍要走低逾２巴仙，報５３﹒７銀；中聯通（００７６２）

腳軟近２巴仙，報４﹒９１銀；鐵塔（００７８８）唔見逾３巴仙，報１﹒１９銀

美債息回軟令息差收窄，金融佬受壓。評級機構穆迪將大象（００００５）同小象（０００

１１）列入負面觀察名單，可能下調佢哋評級，大象跣腳逾２巴仙，報４７﹒７５銀；小象腳軟

近半巴仙，報１５１﹒１銀；明日除淨嘅東亞（０００２３）跪低近２巴仙，報１８﹒９４銀；

建行（００９３９）跌１巴仙，報６﹒４３銀；國壽（０２６２８）滑倒近１巴仙，報１６﹒５

銀。請請！



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