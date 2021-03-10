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10/03/2021 18:08

【香港政情】李卓人等８人涉違限聚令，判囚１４天緩刑１８個月

　　《經濟通通訊社１０日專訊》工黨李卓人及社民連梁國雄等８人，去年五一勞動節到政府總
部外請願，要求政府設立失業援助金，遭警方票控一項「參與受禁群組聚集」，各人否認控罪受
審，今日在東區裁判法院被裁定罪成，各人被判入獄１４天，緩刑１８個月。
　　鄭紀航裁判官指，受禁群組聚集不須加上任何距離作為指標，８名被告分開２組、每組相隔
１﹒５米，只是他們自以為的定義，從被告當時的橫額標語和口號可見，各人有共同目的，即使
相隔１﹒５米，亦會被視同一群組。

＊裁判官：罰款不足以反映其嚴重性＊

　　他指，事發時警方已要求各被告分開，但他們沒有理會，整個過程被告傳媒廣泛報道，恐令
公眾誤以為他們的行為可以接受，罰款並不足以反映其嚴重性，但因本案歷時不長，加上是首宗
限聚令審訊，故不至於須判即時監禁。
　　裁判官又指，雖然市民有示威權利，但並非絕對，可以受到合法限制，並指政府制訂限聚令
，是依法及必要的規定，並無侵犯《基本法》賦予的人權。
　　８名被告為郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、吳文遠、李卓人及梁國雄，他們各
被控於２０２０年５月１日上午約１１時０６分，在金鐘夏愨道海富中心外參與受禁群組聚集，
違反預防及控制疾病（禁止群眾聚集）規例６１Ａ及６２條，８人均否認控罪。
（ｈｙ）（ｚｚ）

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