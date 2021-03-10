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即市新聞

10/03/2021 10:57

《真知灼見－溫灼培》紐元基礎因素亮麗

　　《真知灼見》從全球最大奶商，新西蘭的恆天然，每兩周作拍賣的國際奶價中顯示，踏入今
年國際奶價明顯轉進入了上升軌，從年初至今累積升幅達２６％，並且有加快走高情況。而在最
近一次（３月２日）的拍賣中，奶價較兩周前拍價就大幅升了１５％。回憶過去從２０１６年第
三季至２０２０年底這三年多期間裡，奶價基本上就只是一直橫行。踏入今年初作出了突破確是
有點不尋常，但亦非無道理。
　
　　筆者關心奶價，是因為在新西蘭出口當中，佔兩成多是奶類食品。奶價高低與新西蘭經濟以
至紐元匯價可謂息息相關。要明白奶價為何上升，要從動物飼料中入手。作為主要動物飼料的大
豆及玉米，按芝加哥現月期貨價格作衡量，則分別升返６年及７年多前高位。當飼料價格如此高
，奶價又何來便宜？由於新西蘭地多人少，有足夠草作為飼料。當國際奶價因飼料價昂貴而上升
，這對新西蘭的畜牧業就最為有利。
　
　　最後，不要忘記中國與新西蘭於今年１月２６日達成的進階版貿易協議。這類協議或許難於
短期為紐元帶來多大刺激，但相信可利新西蘭經濟以至紐元長遠發展。所以，受惠於奶價升對紐
元短期帶來刺激，及中紐貿易協定帶來的長遠利益，筆者認為倘技術上紐元若有機會回落至
５﹒５港元以下，建議值得對紐元作長遠投資。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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