《嬈望大中華－彭藹嬈》中國ＧＤＰ增長目標為６％以上有何啟示？

《嬈望大中華》中國今年出乎意料地設下國內生產總值（ＧＤＰ）增長目標，但６％以上的

目標遠低於市場和本行對今年中國經濟將增長至８％以上和７％的預測。這將意味著甚麼？筆者

將提供答案，並討論政府工作報告的其他要點。



＊極低ＧＤＰ增長目標帶來的擔憂和疑問＊



設下極低的ＧＤＰ增長目標就像不定立目標一樣，因為市場共識為８％以上，而我們的預測

為７％。參考政府工作報告內的其他數據，例如財政赤字佔ＧＤＰ的３﹒２％，雖然政府指這筆

資金將主要用作穩定就業，筆者仍擔心保守的ＧＤＰ目標可能反映中國政府預期疫情會捲土重來

。



＊２０２１年政府工作報告的數據摘要＊



－ＧＤＰ增長目標：高於６％；２０２０年未設定目標

－財政赤字：ＧＤＰ的３﹒２％；２０２０年為３﹒６％。今年的目標是確保就業穩定，並將發

行３﹒６５萬億元人民幣的地方政府專項債，用於水利管理及可再生能源等基建設施。

－城鎮調查失業率：５﹒５％；城鎮新增就業１１００萬人以上

－ＣＰＩ：約３％

－經常帳戶：基本上平衡

－科技進步：減稅並增加政府技術研發支出１０﹒６％，設定發展目標，直至２０３０年

－改革：反壟斷，尤其是金融科技方面；通過減少污染物排放，將人均ＧＤＰ耗能降低約３％



＊著重科技發展＊



如果僅是我們過慮，新冠肺炎並沒有在中國再次爆發，那大部分資金將用於發展科技。科技

研發是今年政府工作報告的重點，報告中重新提及了「科技創新２０３０－重大項目」的概念，

意味著政府已經制定了科技創新的路線圖。但是２０３０年項目是在幾年前（２０１７至

２０１８年）制定的，因此政府必須作出修訂，如果只遵循舊計劃，中國將不會在世界上其他先

進科技中突圍而出。



＊綠色轉型是一項承諾＊



報告裡提出２０２１年將通過減少污染物排放將人均ＧＤＰ耗能約３％，而北方地區的暖氣

系統將有７０％採用綠色能源，邁向於２０６０年實現凈零碳排放的目標。



＊整體評論＊



財政和貨幣政策的措辭與去年相若。即使２０２１是去槓桿的一年，人民銀行的貨幣政策也

將保持不變。即使新冠疫情再次爆發，國家亦有預留資金用於抗疫，否則亦可以用在科技研發上

。事實上，除了極低的ＧＤＰ目標之外，令人不了解政府願景中的經濟復甦計劃，政府工作報告

的其他內容並不出乎意料。《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師 彭藹嬈》

