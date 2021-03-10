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即市新聞

10/03/2021 10:00

《嬈望大中華－彭藹嬈》中國ＧＤＰ增長目標為６％以上有何啟示？

　　《嬈望大中華》中國今年出乎意料地設下國內生產總值（ＧＤＰ）增長目標，但６％以上的
目標遠低於市場和本行對今年中國經濟將增長至８％以上和７％的預測。這將意味著甚麼？筆者
將提供答案，並討論政府工作報告的其他要點。

＊極低ＧＤＰ增長目標帶來的擔憂和疑問＊

　　設下極低的ＧＤＰ增長目標就像不定立目標一樣，因為市場共識為８％以上，而我們的預測
為７％。參考政府工作報告內的其他數據，例如財政赤字佔ＧＤＰ的３﹒２％，雖然政府指這筆
資金將主要用作穩定就業，筆者仍擔心保守的ＧＤＰ目標可能反映中國政府預期疫情會捲土重來


＊２０２１年政府工作報告的數據摘要＊

－ＧＤＰ增長目標：高於６％；２０２０年未設定目標
－財政赤字：ＧＤＰ的３﹒２％；２０２０年為３﹒６％。今年的目標是確保就業穩定，並將發
　行３﹒６５萬億元人民幣的地方政府專項債，用於水利管理及可再生能源等基建設施。
－城鎮調查失業率：５﹒５％；城鎮新增就業１１００萬人以上
－ＣＰＩ：約３％
－經常帳戶：基本上平衡
－科技進步：減稅並增加政府技術研發支出１０﹒６％，設定發展目標，直至２０３０年
－改革：反壟斷，尤其是金融科技方面；通過減少污染物排放，將人均ＧＤＰ耗能降低約３％

＊著重科技發展＊

　　如果僅是我們過慮，新冠肺炎並沒有在中國再次爆發，那大部分資金將用於發展科技。科技
研發是今年政府工作報告的重點，報告中重新提及了「科技創新２０３０－重大項目」的概念，
意味著政府已經制定了科技創新的路線圖。但是２０３０年項目是在幾年前（２０１７至
２０１８年）制定的，因此政府必須作出修訂，如果只遵循舊計劃，中國將不會在世界上其他先
進科技中突圍而出。

＊綠色轉型是一項承諾＊

　　報告裡提出２０２１年將通過減少污染物排放將人均ＧＤＰ耗能約３％，而北方地區的暖氣
系統將有７０％採用綠色能源，邁向於２０６０年實現凈零碳排放的目標。

＊整體評論＊

　　財政和貨幣政策的措辭與去年相若。即使２０２１是去槓桿的一年，人民銀行的貨幣政策也
將保持不變。即使新冠疫情再次爆發，國家亦有預留資金用於抗疫，否則亦可以用在科技研發上
。事實上，除了極低的ＧＤＰ目標之外，令人不了解政府願景中的經濟復甦計劃，政府工作報告
的其他內容並不出乎意料。《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師　彭藹嬈》

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