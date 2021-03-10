港股反覆收升１３４點，美債息跌科指反彈近２％，成交不足二千億

《經濟通通訊社１０日專訊》美國十年期國債孳息率由高位回落，市場亦憧憬眾議院通過

１﹒９萬億美元紓困方案，隔晚美股三大指數均造好，納指收市勁升近３﹒７％。港股高開

４８２點報２９２５５點，重上兩萬九，科技股全面反彈。不過，中國最新公布２月ＣＰＩ跌

０﹒２％，是連續兩個月通縮，金融股下跌拖累大市升勢。港股今日表現反覆，一度倒跌至

２８７１０，最終收升１３４點或０﹒４７％，報２８９０７點，未能企穩兩萬九；主板成交

１９０４﹒７９億元減少３０﹒９７％。國指報１１０５９點，升８６點或０﹒７９％。恆生科

技指數報８２１６，升１５３點或１﹒９％。

《央視財經》少有對股市發布評論稱，業績優良、高成長，具備較高投資價值的內地股票可

能只是需要回調來消化，所以追高買入的投資者，長線持有可能僅僅是輸了時間，不一定會虧錢

。Ａ股兩市個別發展，上證綜指報３３５７點，跌１點或０﹒０５％；深證成指報１３５６３點

，升８７點或０﹒６５％。兩市總成交７４９７﹒１２億人幣，少逾２４％。



＊匯控、恆生齊列穆迪負面觀察清單，恆生微軟＊



美國十年期國債孳息率在亞洲時段回落至貼近１﹒５厘，重磅科指股反彈，騰訊

（００７００）升２﹒２５％，報６５８﹒５元；阿里巴巴（０９９８８）漲１﹒９６％，報

２２８﹒４元；京東（０９６１８）揚４﹒４％，報３４１﹒４元；美團（０３６９０）升

４﹒９７％，報３１７元。小米（０１８１０）發布１０Ｓ系列手機，售價３２９９元人幣起，

跌０﹒６８％，報２１﹒８元。

本地銀行股回落，東亞（０００２３）跌１﹒５６％，報１８﹒９４元；渣打

（０２８８８）走低２﹒７６％，報５２﹒９元。中銀（０２３８８）平收，報２８﹒５元。穆

迪最新宣布將恆生（０００１１）聯同匯控（００００５）評級列入負面觀察清單，原因是恆生

與匯控緊密的關聯度，恆生財務能力可能轉差，收跌０﹒４％，報１５１﹒１元。匯控

（００００５）明日除淨，跌２﹒０５％，報４７﹒７５元。



＊中國ＣＰＩ表現好過預期，內銀股個別發展＊



上月中國居民消費價格（ＣＰＩ）按年下降０﹒２％，跌幅比市場預期的０﹒４％為小，不

過，提前收回違規流向樓市的信貸資金案例已在北京出現，再加上內銀股在兩會期間已累積一定

幅，今日個別發展，建行（００９３９）跌１﹒０８％，報６﹒４３元；工行（０１３９８）軟

０﹒３６％，報５﹒５３元；農行（０１２８８）升１﹒５９％，報３﹒１９元；交行

（０３３２８）升０﹒２２％，報４﹒５７元。

傳中國銀保監正考慮由大型國有商業銀行及保險公司聯合出資，設立一家國民養老保險公司

，內險股合別發展，，國壽（０２６２８）跌０﹒７２％，報１６﹒５元；平保（０２３１８）

報９８﹒６元０﹒１％。



＊特斯拉飆近兩成，汽車概念股受惠＊



特斯拉受惠獲大行調高投資評級、比特幣大漲等，隔晚股價急飆近兩成，創一年來最大單日

升幅。相關在港概念股造好，雅迪（０１５８５）升５％，報１６﹒３８元；福耀

（０３６０６）抽高７﹒７％，報４６﹒１５元。贛鋒鋰業（０１７７２）獲朱雀基金管理於上

周增持３５萬股， 走高９﹒０５％，報９５﹒１５元。比亞迪（０１２１１）旗下秦ＰＬＵＳ

獲中國工信部免徵車輛購置稅目錄，升５﹒２１％，報１８５﹒７元。（ｎｓ）

