【債務風險】華夏幸福再跌２％，累計違約債務金額接近兩百億人幣

《經濟通通訊社１０日專訊》內地一線房企華夏幸福（滬：６００３４０）春節前債務爆雷

，據最新公告指，近期公司及下屬子公司新增債務違約涉及本息金額８３﹒８２億元人民幣，其

中包括７０﹒２８億元人幣的債券及債務融資工具產品。

目前，華夏幸福累計債務違約涉及本息合計１９４﹒２４億元，公司正在與上述債務違約涉

及的金融機構積極協商展期等相關事宜。

華夏幸福現價跌２﹒１％，報７﹒３４元。（ｅｙ）

