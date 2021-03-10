【Ａ股維穩】美股納指復仇，滬指四連挫後高開０﹒９１％近三千四

《經濟通通訊社１０日專訊》美國債息回落，美股周二（９日）反彈，當中納指受科技股買

盤推動下勁升近４％，收復上日大跌失地。滬深股市今早反彈高開，滬綜指此前四連挫，累計跌

幅高達６﹒５％，今早高開０﹒９１％，報３３８９﹒８４點，接近三千四；深綜指高開

１﹒５１％，創業板指更大幅高開２﹒８４％；白酒、汽車股開市造好，石油股走低。

兩會期間Ａ股遭遇四連挫屬近年來罕見，甚至連國家隊出手救市的傳聞都無力挽回頹勢，引

發市場恐慌，就在這時候護盤聲浪四起。《上海證券報》報道稱，京滬多家大型保險機構否認大

量贖回基金，堅稱經過春節前調倉後，目前其權益倉位基本平穩且在其合理區間內；《央視財經

》少有地評論股市稱，白馬股短期估值過高，需要回調來消化，但追高買入的投資者若長線持有

，可能僅僅是輸了時間，但不一定會虧錢。

人民銀行今日進行１００億元人民幣７天期逆回購，連續第三天零投放零回籠。

另外，據《南華早報》引述消息人士報道指，中國和美國正磋商雙方高級外交官員在阿拉斯

加會晤磋商，重啟及重建兩國關係。消息指中方代表團可能由中共中央政治局委員、國務委員楊

潔篪率領，外交部部長王毅可能隨行，因為兩人受國家主席習近平信任，同時體現中國對重建關

係的重視程度。（ｅｙ）

