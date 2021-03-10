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10/03/2021 11:41

【Ａ股維穩】滬綜指半日收升０﹒６７％，護盤聲浪下白酒板塊反擊

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國債息回落，美股周二（９日）反彈，當中納指受科技股買
盤推動下勁升近４％，收復失地，與此同時中國各路護盤大軍發聲，官媒呼籲長揸高市值白馬股
，財經智庫勸諭不要放棄基金。滬深股市今早反彈高開，滬綜指結束四連挫趨勢，先高開
０﹒９１％，不久後曾升至３３９７﹒０３點逼近三千四，但在該位置觸發沽壓，更一度倒跌，
總結半日仍升０﹒６７％，報３３８１﹒８４點；科技股造好，深成指半日漲１﹒５２％，創業
板指更大幅反彈２﹒９５％。
　　不過震盪過後投資者熱情轉冷，兩市半日成交僅４８７１億元（人民幣．下同），較上日同
時段成交暴減２６﹒４％。
　　受春節錯位、高基數、豬肉價格下降等多重因素影響，內地２月ＣＰＩ同比跌０﹒３％，為
連續第二個月負增長，降幅較市場預期降０﹒４％為小；惟同月全國工業生產者出廠價格同比上
漲１﹒７％，為２０１８年１１月以來的逾兩年最高，漲幅較１月顯著擴大１﹒４個百分點，亦
高於市場預期的漲１﹒５％。

＊白酒帶頭反彈，三大白馬出擊＊

　　在護盤大軍發聲後，跌市重災區白酒股迎來反彈行情，股王貴州茅台（滬：６００５１９）
反彈２﹒５％，報１９８４﹒５元，接近兩千元關口；另外兩隻白馬股五糧液
（深：０００８５８）升４﹒７％，瀘州老窖（深：０００５６８）更漲６﹒４％；其他同業方
面，蘭州黃河（深：０００９２９）、山西汾酒（滬：６００８０９）漲停，酒鬼酒
（深：０００７９９）升６％，洋河股份（深：００２３０４）升２﹒４％。

＊百度來港上市，概念股卻無反應＊

　　百度集團通過在港交所上市聆訊，開展第二上市程序，市傳最快本周招股，集資規模最多
５０億美元（約３８８億港元）。
　　Ａ場百度概念股盤中走勢個別，午收時則多數偏跌，宇信科技（深：３００６７４）瀉
７﹒６％，小康股份（滬：６０１１２７）插水６﹒１％，佳雲科技（深：３００２４２）跌４
﹒７％，省廣集團（深：００２４００）跌４﹒４％，路暢科技（深：００２８１３）挫
３﹒８％，恆大高新（深：００２５９１）跌２﹒８％。（ｅｙ）

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