【Ａ股維穩】保險股午後顯著挫，滬綜指倒跌０﹒０３％升幅銷

《經濟通通訊社１０日專訊》Ａ股市場午後升幅快速收窄，尤其是保險股突然急挫，拖累滬
綜指早段升幅全銷，現倒跌０﹒０６％，報３３５７﹒３點，滬深３００指數升０﹒５９％，深
成指升幅收窄至０﹒５４％，創業板指則仍升１﹒７３％。上海Ｂ股揚０﹒１％，深圳Ｂ股軟
０﹒３２％。（ｅｙ）
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