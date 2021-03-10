【Ａ股維穩】早市維穩午後保險瀉，滬指軟０﹒０５％五連跌成交縮

《經濟通通訊社１０日專訊》美國債息回落，美股周二（９日）反彈，納指受科技股買

盤推動下勁升近４％，收復失地，外圍市場迅速反彈的同時，中國各路護盤大軍發聲，官媒呼籲

長揸高市值白馬股，財經智庫勸諭不要放棄基金。

滬深股市今早出現反彈行情，滬指先高開０﹒９１％，不久後曾升至３３９７﹒０３點逼近

三千四，但在該位置觸發沽壓，但半日仍升約０﹒７％，不過午後保險及互聯網板塊急跌，拖累

滬指升幅全銷，收市倒跌０﹒０５％，報３３５７﹒７４。錄得兩會期間五日連跌的罕見記錄，

累計五日跌幅達６﹒１％。深市則見穩，深成指全日升０﹒６５％，創業板指反彈１﹒６４％。

連日震盪之下投資者熱情轉冷，兩市全日成交僅７４９８億元（人民幣．下同），是今年以

來成交新低，按日暴減２４％。



＊國壽Ａ挫４％，茅台挑戰兩千關失敗＊



據外電引述消息指，中國銀保監正考慮由大型國有商業銀行及保險公司聯合出資，設立一家

國民養老保險公司，但目前發起人股東的出資額及股權比例尚未最終確定。消息指計劃仍在商討

過程中，或存變數。

保險股午後突然跌勢顯著，拖累滬綜指倒跌，其中中國人壽（滬：６０１６２８）大跌

４﹒２％，新華保險（滬：６０１３３６）跌２﹒９％，中國太保（滬：６０１６０１）挫

１﹒８％，中國人保（滬：６０１３１９）跌０﹒９％。

跌市重災區白酒股迎來反彈行情，股王貴州茅台（滬：６００５１９）反彈１﹒７％，報

１９７０﹒０１元，盤中曾挑戰兩千元關口但無力；另外兩隻白馬股五糧液

（深：０００８５８）大漲４﹒２％，瀘州老窖（深：０００５６８）更漲４﹒６％。



＊低碳風暴鋼鐵股走低，華夏幸福違約債近兩百億＊



在中國積極推進碳達峰目標下，削減鋼鐵排放預期導致鐵礦石期貨價格下跌。大行摩根士丹

利認為，環保限產可能導致今年中國粗鋼產量下降０﹒３％至２﹒３％，唐山今年削減鋼鐵排放

目標有可能使鐵礦石市場重回供應過剩的狀態，加上若中國有足夠的廢料，則有可能進一步降低

對鐵礦石需求，該行料需求變化將對鐵礦石價格帶來重大下行壓力。

部分鋼鐵股今早走低，太鋼不銹（深：０００８２５）瀉６﹒６％，新興鑄管

（深：０００７７８）跌３﹒７％，鞍鋼股份（深：０００８９８）跌３﹒５％，包鋼股份（滬

：６０００１０）跌３﹒２％。

華夏幸福（滬：６００３４０）最新公告指，目前集團累計債務違約涉及本息合計

１９４﹒２４億元，公司正在與上述債務違約涉及的金融機構積極協商展期等相關事宜。華夏幸

福今日價再跌４﹒８％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ５００３．６１ ＋０．６６



上證綜合指數 ３３５７．７４ －０．０５ ３３９５．７２

深證綜合指數 ２１６５．３５ ＋０．２１ ４１０１．７３



上證Ｂ股指數 ２４１．５９ ＋０．４３ ０．９０

深證Ｂ股指數 １０９２．３３ －０．０７ １．００



上證１８０指數 １０３３７．４５ ＋０．４３

上證３８０指數 ５５４８．０３ －０．３２



深證成份指數 １３５６３．３４ ＋０．６５

中小創新指數 ２０２７．５７ －１．２３

深圳創業板指數 ２６７６．７０ ＋１．６４

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