《股林淘金－林家亨》長債息輕回落，科技股大翻身

《股林淘金》昨天（９日）美國１０年期及３０年期債息回落，觸發美股反彈，科技股反彈

幅度凌厲，納指１００指數漲幅逾４％，是四個月以來的最大單日升幅，上升４９５點，資金由

舊經濟股份流去新經濟股份，道指以接近全日低位收市，微升３０點。

電車龍頭股Ｔｅｓｌａ上升１９﹒６４％，蔚來、小鵬、理想汽車分別上升１７﹒４％、

１１﹒３％及８﹒２％。網易（０９９９９）及騰訊（００７００）之ＡＤＲ價格也上升了

８﹒４２％及４﹒４６％。

綜合美股ＡＤＲ及今天（１０日）早上８：５０分之美股道指期貨（升８點）及納指１００

期貨（升１５點）表現，估計今日港股開市恆指約有３００點左右升幅，其後表現必須視乎Ａ股

之反彈表現，昨天Ａ股表現遜於港股，今日有機表現比恆指好些，帶動港股再升多一些。估計今

日比亞迪的高位大約在＄１９０－１９６元左右，信義光能（００９６８）之高位在１４﹒２元

附近或以上，在此區域短線者不妨可吼高作先沽後買，長線者仍可持有，按兵不動。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有比亞迪及信義光能股份

