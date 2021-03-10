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10/03/2021 10:36

《股林淘金－林家亨》長債息輕回落，科技股大翻身

　　《股林淘金》昨天（９日）美國１０年期及３０年期債息回落，觸發美股反彈，科技股反彈
幅度凌厲，納指１００指數漲幅逾４％，是四個月以來的最大單日升幅，上升４９５點，資金由
舊經濟股份流去新經濟股份，道指以接近全日低位收市，微升３０點。
　　電車龍頭股Ｔｅｓｌａ上升１９﹒６４％，蔚來、小鵬、理想汽車分別上升１７﹒４％、
１１﹒３％及８﹒２％。網易（０９９９９）及騰訊（００７００）之ＡＤＲ價格也上升了
８﹒４２％及４﹒４６％。
　　綜合美股ＡＤＲ及今天（１０日）早上８：５０分之美股道指期貨（升８點）及納指１００
期貨（升１５點）表現，估計今日港股開市恆指約有３００點左右升幅，其後表現必須視乎Ａ股
之反彈表現，昨天Ａ股表現遜於港股，今日有機表現比恆指好些，帶動港股再升多一些。估計今
日比亞迪的高位大約在＄１９０－１９６元左右，信義光能（００９６８）之高位在１４﹒２元
附近或以上，在此區域短線者不妨可吼高作先沽後買，長線者仍可持有，按兵不動。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者持有比亞迪及信義光能股份

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