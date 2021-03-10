【聚焦人幣】人幣中間價反彈，即期開市升７５點報６﹒５１０５

《經濟通通訊社１０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒５１０６，
較上個交易日升２３２點子，暫時脫離逾兩個月低位。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開７５點子，報６﹒５１０５，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒５１８０。
德商銀行駐新加坡經濟學家周浩稱，人民幣中間價定在６﹒５下方，明顯打壓了市場人氣，
而本幣疲軟可能加劇資本外流和經濟放緩。（ｊｔ）
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