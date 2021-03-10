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10/03/2021 09:25

【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，連續三天零投放零回籠

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的
１００億元人民幣７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。為第７７日開展逆回購。
　　公開市場今日有１００億元人民幣逆回購到期，連續第三天零投放零回籠。（ａｃ）

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