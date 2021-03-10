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10/03/2021 14:42

【債務風險】重慶能源無力償債惠譽大貶評級，美元債停牌煤礦關閉

　　《經濟通通訊社１０日專訊》自從河北煤炭國企永煤控股去年底意外債券違約，引發故意逃
廢債疑雲後，行業融資環境大不如前，更有多家能源企業傳出流動性問題。繼冀中能源集團遲還
債券後，資產規模過千億元（人民幣．下同）的重慶市能源投資集團，日前竟無力償還６﹒８５
億元的承兌匯票和２﹒３億元的銀行信用證，已形成違約。
　　惠譽今日決定將重慶能源的發行人違約評級從「ＢＢＢ」下調至「ＲＤ」，即限制性違約，
比最低級的Ｄ級僅高一級，由於重慶能源已選擇不再參與評級，惠譽未來將撤銷對集團的評級。
惠譽更表示，重慶能源未向評級公司提供足夠的真實信息，包括債務償還狀況等，亦未公開披露
其最新的運營和財務狀況。
　　受消息影響，重慶能源美元債上周暴跌，周二（９日）起停牌，集團表示正在評估違約事件
會否引發債券交叉違約，同時也在積極探索適當的債務解決方案。
　　就在債務違約之前，重慶能源宣布其在今年７月前關閉其在重慶的全部１４座煤礦，而集團
欠下的債務很大一部分和這些煤礦有關，引發了評級機構的注意。
　　另外值得留意的是，重慶能源擁有一家Ａ股上市公司重慶燃氣（滬：６００９１７），據公
司公告透露，重慶能源因合同糾紛，其約４３２３萬股持股被司法凍結，佔公司總股本比例約２
﹒７５％，佔重慶能源持股比例約６﹒７％。重慶燃氣現價升２％，報６﹒６７元。（ｅｙ）

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