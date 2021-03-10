【聚焦數據】內地２月人幣貸款新增１﹒３６萬億元，超預期

《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行今日公布，２月份人民幣貸款增加１﹒３６萬億元（

人民幣．下同），同比多增４５２９億元，多於市場預期的增９５００億元。

分部門看，２月份，住戶貸款增加１４２１億元，其中，短期貸款減少２６９１億元，中長

期貸款增加４１１３億元；企（事）業單位貸款增加１﹒２萬億元，其中，短期貸款增加

２４９７億元，中長期貸款增加１﹒１萬億元，票據融資減少１８５５億元；非銀行業金融機構

貸款增加１８０億元。

２月末，本外幣貸款餘額１８３﹒６萬億元，同比增長１２﹒６％。月末人民幣貸款餘額

１７７﹒６８萬億元，同比增長１２﹒９％，與市場預期增１２﹒７％相若，增速分別比上月末

和上年同期高０﹒２個和０﹒８個百分點。２月末，外幣貸款餘額９１４９億美元，同比增長１

２﹒２％。當月外幣貸款增加２７億美元，同比少增１７３億美元。



＊２月非金融企業存款減少２﹒４２萬億元＊



２月份人民幣存款增加１﹒１５萬億元，同比多增１２９４億元。其中，住戶存款增加

３﹒２６萬億元，非金融企業存款減少２﹒４２萬億元，財政性存款減少８４７９億元，非銀行

業金融機構存款增加１﹒６１萬億元。

２月末，本外幣存款餘額２２３﹒５２萬億元，同比增長１０﹒４％。月末人民幣存款餘額

２１７﹒２９萬億元，同比增長１０﹒４％，增速與上月末持平，比上年同期高２﹒３個百分點

。２月末，外幣存款餘額９６１７億美元，同比增長２２﹒１％。當月外幣存款增加２２４億美

元，同比多增１８１億美元。（ｗｌ）

