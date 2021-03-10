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10/03/2021 16:37

【聚焦數據】內地２月人幣貸款新增１﹒３６萬億元，超預期

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行今日公布，２月份人民幣貸款增加１﹒３６萬億元（
人民幣．下同），同比多增４５２９億元，多於市場預期的增９５００億元。
　　分部門看，２月份，住戶貸款增加１４２１億元，其中，短期貸款減少２６９１億元，中長
期貸款增加４１１３億元；企（事）業單位貸款增加１﹒２萬億元，其中，短期貸款增加
２４９７億元，中長期貸款增加１﹒１萬億元，票據融資減少１８５５億元；非銀行業金融機構
貸款增加１８０億元。
　　２月末，本外幣貸款餘額１８３﹒６萬億元，同比增長１２﹒６％。月末人民幣貸款餘額
１７７﹒６８萬億元，同比增長１２﹒９％，與市場預期增１２﹒７％相若，增速分別比上月末
和上年同期高０﹒２個和０﹒８個百分點。２月末，外幣貸款餘額９１４９億美元，同比增長１
２﹒２％。當月外幣貸款增加２７億美元，同比少增１７３億美元。

＊２月非金融企業存款減少２﹒４２萬億元＊

　　２月份人民幣存款增加１﹒１５萬億元，同比多增１２９４億元。其中，住戶存款增加
３﹒２６萬億元，非金融企業存款減少２﹒４２萬億元，財政性存款減少８４７９億元，非銀行
業金融機構存款增加１﹒６１萬億元。
　　２月末，本外幣存款餘額２２３﹒５２萬億元，同比增長１０﹒４％。月末人民幣存款餘額
２１７﹒２９萬億元，同比增長１０﹒４％，增速與上月末持平，比上年同期高２﹒３個百分點
。２月末，外幣存款餘額９６１７億美元，同比增長２２﹒１％。當月外幣存款增加２２４億美
元，同比多增１８１億美元。（ｗｌ）

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