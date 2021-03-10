【聚焦數據】內地２月末社融規模存量２９１萬億元，增１３﹒３％

《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，２月末社會融資規模存量為２９１﹒３６萬億

元（人民幣．下同），同比增１３﹒３％。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為

１７６﹒７６萬億元，同比增長１３﹒５％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為

２﹒２５萬億元，同比增長２﹒４％；委託貸款餘額為１１﹒０４萬億元，同比下降３﹒２％；

信託貸款餘額為６﹒１９萬億元，同比下降１６﹒８％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為４﹒０６

萬億元，同比增長３２％；企業債券餘額為２７﹒９３萬億元，同比增長１５﹒１％；政府債券

餘額為４６﹒３９萬億元，同比增長２０％；非金融企業境內股票餘額為８﹒４２萬億元，同比

增長１２﹒８％。



＊對實體經濟發放的貸款餘額佔社融存量６０﹒７％＊



從結構看，２月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量６０﹒７％，

同比高０﹒１個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒８％，同比低

０﹒１個百分點；委託貸款餘額佔比３﹒８％，同比低０﹒６個百分點；信託貸款餘額佔比

２﹒１％，同比低０﹒８個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒４％，同比高０﹒２個

百分點；企業債券餘額佔比９﹒６％，同比高０﹒２個百分點；政府債券餘額佔比１５﹒９％，

同比高０﹒９個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒９％，與上年同期持平。（ｃｔ）

