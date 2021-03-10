【聚焦數據】內地２月末社融規模存量２９１萬億元，增１３﹒３％

《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，２月末社會融資規模存量為２９１﹒３６萬億
元（人民幣．下同），同比增１３﹒３％。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為
１７６﹒７６萬億元，同比增長１３﹒５％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為
２﹒２５萬億元，同比增長２﹒４％；委託貸款餘額為１１﹒０４萬億元，同比下降３﹒２％；
信託貸款餘額為６﹒１９萬億元，同比下降１６﹒８％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為４﹒０６
萬億元，同比增長３２％；企業債券餘額為２７﹒９３萬億元，同比增長１５﹒１％；政府債券
餘額為４６﹒３９萬億元，同比增長２０％；非金融企業境內股票餘額為８﹒４２萬億元，同比
增長１２﹒８％。
＊對實體經濟發放的貸款餘額佔社融存量６０﹒７％＊
從結構看，２月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量６０﹒７％，
同比高０﹒１個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒８％，同比低
０﹒１個百分點；委託貸款餘額佔比３﹒８％，同比低０﹒６個百分點；信託貸款餘額佔比
２﹒１％，同比低０﹒８個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒４％，同比高０﹒２個
百分點；企業債券餘額佔比９﹒６％，同比高０﹒２個百分點；政府債券餘額佔比１５﹒９％，
同比高０﹒９個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒９％，與上年同期持平。（ｃｔ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動