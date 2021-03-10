  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/03/2021 16:41

【聚焦數據】內地２月末社融規模存量２９１萬億元，增１３﹒３％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》人民銀行公布，２月末社會融資規模存量為２９１﹒３６萬億
元（人民幣．下同），同比增１３﹒３％。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為
１７６﹒７６萬億元，同比增長１３﹒５％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為
２﹒２５萬億元，同比增長２﹒４％；委託貸款餘額為１１﹒０４萬億元，同比下降３﹒２％；
信託貸款餘額為６﹒１９萬億元，同比下降１６﹒８％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為４﹒０６
萬億元，同比增長３２％；企業債券餘額為２７﹒９３萬億元，同比增長１５﹒１％；政府債券
餘額為４６﹒３９萬億元，同比增長２０％；非金融企業境內股票餘額為８﹒４２萬億元，同比
增長１２﹒８％。

＊對實體經濟發放的貸款餘額佔社融存量６０﹒７％＊

　　從結構看，２月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量６０﹒７％，
同比高０﹒１個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒８％，同比低
０﹒１個百分點；委託貸款餘額佔比３﹒８％，同比低０﹒６個百分點；信託貸款餘額佔比
２﹒１％，同比低０﹒８個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比１﹒４％，同比高０﹒２個
百分點；企業債券餘額佔比９﹒６％，同比高０﹒２個百分點；政府債券餘額佔比１５﹒９％，
同比高０﹒９個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒９％，與上年同期持平。（ｃｔ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話10/03/2021
【百度上市】百度料本周招股　李偉傑:不宜過分憧憬升幅
財經熱話10/03/2021
【百度上市】名字取自「眾里尋他千百度」 市值達七千億元
FOCUS10/03/2021
【FOCUS】中美傳阿拉斯加會晤　政圈悄現「威脅論」降溫
開市Good Morning10/03/2021
《開市Good Morning》陳鳳珠：科技股現階段忌急買
中國故事09/03/2021
《神州經脈》傳國家隊入市維穩　滬指V彈後復瀉　人仔觸逾兩月低
財經熱話09/03/2021
公用股成「避風港」　麥嘉嘉：通脹預期惹資金青睞　防守力較高
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>