【數據解讀】統計局：２月ＣＰＩ環比漲幅降，核心ＣＰＩ同比持平

《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局今日公布，２０２１年２月份，全國居民消費價格

同比下降０﹒２％，降幅較１月收窄０﹒１個百分點，市場預期降０﹒４％。



＊豬肉價格環比轉跌３﹒１％，電影演出票價漲１３％＊



統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，從環比看，ＣＰＩ上漲０﹒６％，漲幅比上月回落

０﹒４個百分點。其中，食品價格上漲１﹒６％，漲幅回落２﹒５個百分點，影響ＣＰＩ上漲約

０﹒３０個百分點。食品中，受春節期間消費需求增加和運輸成本上升等因素影響，水產品和鮮

果價格分別上漲８﹒７％和６﹒１％，漲幅分別擴大５﹒４和３﹒８個百分點；生豬出欄持續恢

復，豬肉價格由上月上漲５﹒６％轉為下降３﹒１％；天氣轉暖，蛋雞產蛋量提升，加之局部地

區疫情好轉後調運渠道逐步暢通，雞蛋價格由上月上漲１１﹒１％轉為下降４﹒５％。

非食品價格上漲０﹒４％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點，影響ＣＰＩ上漲約０﹒２８個

百分點。非食品中，居民就地過年，文娛消費需求有所增加，電影及演出票價格上漲

１３﹒０％；受國際原油價格上漲影響，汽油和柴油價格分別上漲３﹒４％和３﹒７％；春節期

間人工成本有所上升，洗車、家政服務、美發和出租車費用等價格均有上漲，漲幅在１﹒２％

６﹒３％之間。



＊豬肉價格同比降幅擴大，機票價格挫二成八＊



從同比看，ＣＰＩ下降０﹒２％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點。其中，食品價格由上月

上漲１﹒６％轉為下降０﹒２％，影響ＣＰＩ下降約０﹒０５個百分點。食品中，受去年同期基

數較高影響，豬肉價格下降１４﹒９％，降幅比上月擴大１１﹒０個百分點；雞肉和鴨肉價格分

別下降８﹒７％和２﹒６％，降幅均有收窄；羊肉、水產品和雞蛋價格分別上漲７﹒５％、

５﹒９％和４﹒３％，漲幅均有擴大。

非食品價格下降０﹒２％，降幅比上月收窄０﹒６個百分點，影響ＣＰＩ下降約０﹒１５個

百分點。非食品中，交通通信價格下降１﹒９％，其中飛機票價格下降２８﹒２％，汽油和柴油

價格分別下降５﹒２％和５﹒８％；教育文化娛樂、醫療保健價格分別上漲０﹒６％和

０﹒３％。

據測算，在２月份０﹒２％的同比降幅中，去年價格變動的翹尾影響約為負１﹒８個百分點

，新漲價影響約為１﹒６個百分點。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比由上月下降

０﹒３％轉為持平。（ｗｌ）

