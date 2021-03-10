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10/03/2021 10:07

【數據解讀】統計局：２月ＰＰＩ環比漲０﹒８％，燃氣價格轉降

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局今日公布，２０２１年２月，全國工業生產者出廠
價格（ＰＰＩ）同比上漲１﹒７％，漲幅較１月顯著擴大１﹒４個百分點，亦高於市場預期的漲
１﹒５％。２月ＰＰＩ環比上漲０﹒８％

＊ＰＰＩ環比漲幅回落，生產資料價格升逾１％＊

　　統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，從環比看，ＰＰＩ上漲０﹒８％，漲幅比上月回落
０﹒２個百分點。其中，生產資料價格上漲１﹒１％，漲幅回落０﹒１個百分點；生活資料價格
由上月上漲０﹒２％轉為持平。調查的４０個工業行業中，價格上漲的有２５個，下降的
１０個，持平的５個，變化情況與上月一致。
　　受國際原油價格持續上行影響，國內石油相關行業價格繼續上漲，石油和天然氣開採業價格
上漲７﹒５％，石油、煤炭及其他燃料加工業價格上漲４﹒９％，化學纖維製造業價格上漲
３﹒６％，化學原料和化學製品製造業價格上漲２﹒１％，合計影響ＰＰＩ上漲約０﹒４５個百
分點。
　　隨著國內需求上升，加之國際金屬類大宗商品價格繼續上漲，國內黑色金屬礦採選業、黑色
金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業價格分別上漲５﹒９％、２﹒３％和
１﹒５％，合計影響ＰＰＩ上漲約０﹒２４個百分點。受天氣轉暖和春節假期因素影響，供暖及
工業用電需求有所減弱，煤炭開採和洗選業價格上漲１﹒６％，漲幅回落４﹒８個百分點；燃氣
生產和供應業價格由漲轉降，下降０﹒７％。

＊黑色金屬冶煉和壓延加工業漲幅較大＊

　　從同比看，ＰＰＩ上漲１﹒７％，漲幅比上月擴大１﹒４個百分點。其中，生產資料價格上
漲２﹒３％，漲幅擴大１﹒８個百分點；生活資料價格下降０﹒２％，降幅與上月相同。主要行
業中，價格漲幅擴大的有黑色金屬冶煉和壓延加工業，上漲１４﹒１％，擴大４﹒２個百分點；
有色金屬冶煉和壓延加工業，上漲１２﹒１％，擴大３﹒２個百分點；煤炭開採和洗選業，上漲
１０﹒９％，擴大１﹒８個百分點；化學原料和化學製品製造業，上漲４﹒０％，擴大２﹒８個
百分點。價格降幅收窄的有石油和天然氣開採業，下降６﹒４％，收窄１５﹒５個百分點；石油
、煤炭及其他燃料加工業，下降０﹒５％，收窄８﹒５個百分點。
　　據測算，在２月份１﹒７％的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為負０﹒１個百分點
，新漲價影響約為１﹒８個百分點。（ｗｌ）

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