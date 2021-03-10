【數據解讀】民生銀行：輸入型通脹壓力增，對貨幣政策影響中性

《經濟通通訊社１０日專訊》受春節錯位、高基數、豬肉價格下降等多重因素影響，內地２

月ＣＰＩ同比跌０﹒３％，為連續第二個月負增長；與此同時，需求改善以及能源等大宗商品價

格漲勢，帶動２月ＰＰＩ同比大漲１﹒７％，創下２７個月高位。

民生銀行研究院宏觀分析師應習文認為，ＣＰＩ同比增速依舊維持在通縮區間，主要原因一

是生豬出欄持續恢復，豬肉價格在節後回落拖累食品價格的漲幅，使得今年春節環比漲幅不如去

年，從而限制同比增速；二是局部疫情下的就地過年政策導致機票等交通出行費用同比大幅下跌

；三是去年２月恰逢疫情爆發，盡管從長期看對ＣＰＩ形成了拖累，但短期引發的物資短缺、供

應中斷、應急儲備需求增加推升了同期的ＣＰＩ基數。



＊偶發性疫情對供給端衝擊有限＊



ＰＰＩ也基本符合預期。國際大宗商品價格大體延續漲勢，原油價格創疫情全球擴散以來新

高，有色金屬價格全面走強，ＣＲＢ工業現貨指數持續走高。國內工業領域需求繼續復蘇，偶發

性疫情對供給端衝擊有限。

綜合來看，２月核心ＣＰＩ環比上漲０﹒２％，同比則由上月的下降０﹒３％轉為持平，新

冠疫情對下游需求的抑制減輕，核心通脹相對穩定。輸入型通脹對上游的通脹壓力有所增加，整

體通脹矛盾正由下游豬肉轉向上游能源。通脹繼續呈現顯著的上下游差異性、結構性特點，對貨

幣政策的影響仍然為中性，更多需要通過構建國內大循環等結構性經濟政策進行調節。（ｗｌ）

