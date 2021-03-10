【ＦＯＣＵＳ】中美傳阿拉斯加會晤，政圈悄現「威脅論」降溫

【ＦＯＣＵＳ】侵侵下台令「自由落體」式的中美關係避過撼地墜毀；最新消息指，兩國最

高級別外交官員近期或於阿拉斯加舉行會晤，尋求重置關係框架。

鑑於北京、華盛頓最新公開表態及動作仍顯雙方明爭暗鬥劍拔弩張，能否成功

「ｒｅｓｅｔ」言之尚早，惟美國政圈正現愈來愈多聲音，指向華府應避免對「中國威脅」反應

過度。



＊關係避過直墜，劍拔弩張仍未減＊



外長王毅周日（７日）呼籲推動中美關係「辭舊迎新」話音剛落，周三（１０日）即傳出其

或中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，有可能「近期」與美卿布林肯於阿拉斯加舉行高級別

會晤。

時值兩國元首習拜除夕通話已過去近一個月，中美關係雖避過墜機，但劍拔弩張絲毫未減。

言語層面，先有中央軍委副主席許其亮坦言需為所謂「修昔底德陷阱」做好準備，被形容為解放

軍公開承認中美存攤牌可能；後有美軍印太司令部指揮官Ｐｈｉｌ Ｄａｖｉｄｓｏｎ指，一旦

中美競爭轉為衝突，就必須打贏。

動作層面，解放軍據報早前向南海發射了有「航母殺手」之稱的東風２１Ｄ反艦彈道飛彈；

美軍印太司令部則向國會申請未來６年近２７４億美元撥款，擬沿第一島鏈部署針對中國的精準

打擊飛彈網絡。而拜登周五（１２日）將與日印澳三國領袖舉行首次「四方安全對話機制

（Ｑｕａｄ）」會議。



＊華非「巨人」，應避免反應過度＊



不過，聲名顯赫的《Ｆｏｒｅｉｇｎ Ａｆｆａｉｒｓ》雜誌近日就接連發文，指儘管中國

崛起愈來愈令人恐懼，但並非「１０尺巨人」，美國應避免對其過度恐懼或反應。

文章指，中國５Ｇ、電動車、人工智能乃至一帶一路等，似直證「時間站在中國一邊」，但

從中期看，面臨的未富先老、債務高企、國企效率、官僚主義、能源安全等挑戰同樣巨大。相比

而言，美國人口老化程度遠好於中國，加州對全球人才的吸引亦超深圳。文章認為，中國並未對

美國安全構成威脅，誇大「中國威脅論」將弊大於利，因過度反應或導致錯誤決定，從而破壞美

國自身競爭力。

特朗普對中國發起的貿易戰已被證實失敗，相反，「Ｍａｄｅ－ｉｎ－Ｃｈｉｎａ外交」正

興起；甚至有評論指，拜登向近兩億美國人派錢１４００美元，最大贏家之一將是亞馬遜網站上

便宜的中國製消費品。

基於此，坊間預計中美未來高層會晤的其中一個方向，將是重建更多對話和危機管理機制，

以管控加劇的緊張局勢，共同承擔避免戰爭的重擔。

