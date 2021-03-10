《投資智慧－鄧聲興》新經濟股投資價值已現，可分批吸納龍頭股份

《投資智慧》近日１０年期美債孳息率一度突破１﹒６厘，超越標普５００平均股息率

１﹒５厘，環球股市立時風雲色變，投資者狂拋風險資產，尤其是股價暴漲的科技股。市場擔心

疫苖面世後，經濟復甦將引發通脹，令美國聯儲局提早結束寬鬆的貨幣政策，拖累股市下跌。而

高估值的股票受到龐大的沽售壓力，加上，市場預期通脹升溫，導致央行提前加息，在這情況下

，短期市場流動性就自然會受到壓力。



近期美債息率急升，主要原因有二，一是聯儲局印鈔，令通脹預期升溫，二是市場對經濟復

甦的憧憬，令避險債市的資金全面撤離，債價跌造成債息升，而債券利率趨升已是全球性現象，

而不僅僅局限美國市場。過去２０年，美國１０年期美債孳息率處於平均３﹒６厘。而在預期趨

升的情況下，這不一定代表美股大牛市將現逆轉，甚至崩盤的情況。債息上升令股市承壓的局面

相信會持續一兩個月。



近日股市受債息抽高影響而大幅波動，新經濟股沽壓甚大，資金流入傳統收息股份，主要為

銀行板塊。但隨著經濟復甦，相信新經濟板塊相關公司盈利或會跑嬴舊經濟股，因為新經濟已影

響大眾，滲入日常生活，加上，新經濟成本較小，有較好的成本控制，盈利能力強勁，高增長具

吸引力。新經濟相關公司隨科技發展，市佔率漸擴大。近日恆指已回落２０００多點，新經濟股

已出現投資價值，投資者可分批吸納一些龍頭股份。

《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

