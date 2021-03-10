《拆局麒想－林嘉麒》舜宇殺入蘋果供應鏈有憧憬；康達智值收購？

《拆局麒想》舜宇（０２３８２）最新公布２月付運勝預期，其中手機鏡頭出貨量按年升
３４﹒４％至１﹒３億件，手機攝像模組按年升５１﹒６％至６５９４﹒７萬件，而車載鏡頭出
貨量顯著上升，按年升８８﹒５％至５７９﹒８萬件，主因是市場份額上升所致，刺激股價半日
（１０日）升至１９３﹒４元。另一方面，市場炒得熱烘烘的是，ｉＰｈｏｎｅ鏡頭供應商日本
康達智（Ｋａｎｔａｔｓｕ）計劃以１８０億日圓（約１２﹒８億港元），出售旗下於內地的連
雲港廠，其中舜宇、瑞聲（０２０１８）、台灣玉晶光都被點名為可能買家。市場認為，若得到
康達智在連雲港廠房，就等於得到了ｉＰｈｏｎｅ鏡頭供貨的訂單。康達智分別在江蘇連雲港及
浙江平湖兩地均有設廠，其中，連雲港主攻ｉＰｈｏｎｅ，平湖則供貨華為。連雲港廠是蘋果認
證過的廠房，取得該廠等同得到ｉＰｈｏｎｅ大門的「入場券」，這角度自然多人爭。
不過，康達智有多方面問題。首先，其競爭成本及產能規模均不及大立光及玉晶光，公司近
年開始虧損。業務方面，去年ｉＰｈｏｎｅ１２的三鏡頭中，康達智僅取得長焦鏡頭一部分訂單
，廣角及超廣角鏡頭均由大立光及玉晶光囊括，經營情況似乎不太理想。當然，若果是理想，也
不會出售，因此對於買家來說，反而是平價買入的機會，而買家可直接提高市佔率，對於舜宇來
說固然吸引，而事實上舜宇光學已計劃於２０２１年切入蘋果鏡頭供應鏈。
有分析指，舜宇光學在未來數年內的蘋果訂單可望快速成長。公司早前在ｉＰａｄ５Ｐ鏡頭
驗證順利，預計今年第一季中期開始將會大量出貨，而產品良率可提升與玉晶光相似，因此代表
舜宇是有能力爭取今年新款ｉＰｈｏｎｅ的７Ｐ廣角鏡頭。舜宇的出現令蘋果鏡頭供應鏈競爭壓
力加大，亦是康達智退出的原因之一。另外，中美貿易戰下，康達智亦受到一定程度的影響。不
過，最值得關注的是康達智的假帳疑雲。
２０２０年１１月，康達智爆出做假帳、浮報約百億日圓營收，對此其母公司夏普設置委員
會展開調查。夏普亦發布新聞稿宣布，經內部調查發現其問題，因此已設立由律師、公認會計師
等組成的調查委員會對康達智展開調查。亦說明完成調查後，相關調查結果及對該公司業績的影
響等事項將立即對外宣布。不過，筆者暫時未找到最新消息。當然，假如舜宇對康達智進行收購
，程序上會作出專業的盡職審查，被騙機會很低，但是次事件反映康達智的甚麼問題呢﹖真的不
知。一個成功的併購對企業的未來相當重要，惟使了錢卻買個爛燈就不值得了。
《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》
＊筆者為香港證監會持牌人士，並無持有以上股份
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