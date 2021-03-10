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即市新聞

10/03/2021 13:01

《樓市亮話－湯文亮》政府如何全方位搵地

　　《樓市亮話》上星期去了電台做節目，知道發展局局長黃偉綸在隔離房做直播，又知道黃局
長話政府會全方位搵地，主持人在閒談時問我，甚麼是全方位搵地，全方位的意思是上天入海，
修改土地用途，主持人話，修改土地用途他明白，財政預算案亦有提及，但上天入海不明白。

　　香港每一幅土地都有一個地積比率，容許該幅土地的建築面積是土地面積多少倍，上天的意
思就是政府容許某些土地的地積比率擴大一些，即是可以起多些建築面積，代表該幅土地上的建
築物要起高一些，入海當然是填海，我相信黃局長所指的是明日大嶼填海計劃，我相信填海計劃
最終都會落實進行，但在填海計劃未能提供供應之前，政府又如何搵地？

　　在陳茂波的財政預算案中，有五幅位於啟德的商業用地改為住宅用地，可以提供５８００個
住宅單位，這是一個突破，政府不是未修改過土地用途，但每一次都會在無聲無息中進行，在財
政預算案中明刀明槍表明修改就應該未試過，估計類似的修改會陸續有來，而且不單止是商業用
地，甚至工業用地都會修改，但即使政府大刀闊斧修改土地用途，我估計距離滿足市民的需求仍
然甚遠，而將商業工業用地修改成為住宅用地，亦只不過是土地修改用途的前奏曲。

　　在外國，某一個城市要增加土地，在多年前已經設定一個堆填區，經過十年以上收集，當推
填區飽和時，政府就會在上面興建一個郊野公園，在多年之後，該城市土地短缺，就會開發那個
郊野公園，換句話說，郊野公園就是土地儲備的別稱，香港就比較奇怪，即使住宅用地短缺，郊
野公園的面積就不斷擴大，當屆政府仍然不敢推翻以前的規劃，將郊野公園土地改為住宅用地，
有不少調查早已顯示，只要動用１％郊野公園土地，足夠容納７０萬人居住，估計政府全方位搵
地的意思，除了明日大嶼，其他都是項莊舞劍，郊野公園才是政府的目標。
《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》

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