《缸邊嫺談－黃惠嫺》為實現「碳中和」目標，內地天然氣利用上升

《缸邊嫺談》２０２０年９月２２日，中國國家主席習近平在第７５屆聯合國大會上提出，

內地爭取於２０３０年前二氧化碳排放量達到峰值，並於２０６０年前實現「碳中和」。同年

１１月通過的《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和２０３５年遠景目標

的建議》中提到，不斷加強天然氣行業持續穩定發展的基礎，再次明確了國家堅定不移支持潔淨

能源發展的政策方向。



＊「碳中和」願景及藍圖＊



上周五（３月５日），中國國務院總理李克強在《２０２１年政府工作報告》中亦有提到相

關內容，顯示該項工作持續成為政府的關注議題：要深入實施可持續發展策略，促進生產生活方

式綠色轉型；強化大氣污染綜合治理和聯防聯控，加強細顆粒物和臭氧協同控制，北方地區清潔

取暖達到７０％；制定２０３０年前「碳達峰」行動方案，扎實做好「碳達峰」及「碳中和」各

項工作；優化產業和能源結構。

實現「碳中和」目標必需減少二氧化碳排放，而化石燃料的利用如煤炭與石油，正是造成二

氧化碳排放量大增的主因之一，如以潔淨能源取代部分化石燃料，可有助降低二氧化碳排放量。

相信「十四五」期間能源規劃中的潔淨能源部分將持續成為政府的工作重點之一。



＊現時內地能源使用概況＊



根據中國國家統計局（「統計局」）公布，２０２０年內地煤炭、原油、天然氣及電力的使

用量分別增長０﹒６％、３﹒３％、７﹒２％及３﹒１％；煤炭使用量佔能源消費總量的

５６﹒８％，較２０１９年下降０﹒９個百分點，而天然氣、水電、核電、風電等潔淨能源消費

量佔能源消費總量的２４﹒３％，較２０１９年上升１﹒０個百分點。綜觀統計局的數據顯示，

儘管隨著內地經濟不斷增長，對能源的需求不斷上升，但使用潔淨能源的佔比亦有所提升（當中

以天然氣的使用增長較快），內地在優化能源結構方面初見成效。

在「碳中和」的大背景下，現時內地能源結構正邁向潔淨低碳轉型，預料對天然氣的需求將

會持續上升，其中城市燃氣與工商戶天然氣是驅使天然氣使用率增長的主要動力。

城市燃氣的使用率主要取決於城鎮化的水平。近年，內地城市發展規劃加快，老舊城區經改

造後，天然氣輸送管道的數量增加，大大提升了天然氣的使用率。根據統計局公布的數據顯示，

２０１９年內地的城鎮化水平已提升至超過６０％，而城市天燃氣使用人口為５﹒１億人。今年

《政府工作報告》提到「十四五」期間要將常住人口的城鎮化比率提高至６５％，而城鎮化水平

提升、城市人口增加，加上天燃氣輸送管道逐步完善，均為城市天然氣供應與使用提供穩定的發

展空間。

工商戶天然氣用量則與經濟增長速度息息相關。２０２０年上半年在疫情嚴峻的期間，工商

業停工停產，經濟增長放緩，天然氣的使用自然會相應減少。進入下半年，內地疫情受控、經濟

重啟，出口訂單增加，經濟回復增長（下表）。中國２０２０年全年的國內生產總值為

３﹒２％，為疫情下全球唯一錄得正增長的國家，工商業開工率上升，能源利用增加，令天然氣

全年的消費量錄得７﹒２％的增長。



２０２０年 經濟增長

（％）

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第一季度 －６﹒８

第二季度 ＋３﹒２

第三季度 ＋４﹒９

第四季度 ＋６﹒５

２０２０年全年 ＋３﹒２

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資料來源：中國國家統計局



＊天然氣支持政策＊



２０１９年３月，中國國家發展和改革委員會發布《關於調整天然氣基準門站價格的通知》

和《關於調整天然氣跨省管道運輸價格的通知》，下調天然氣基準門站和天然氣跨省管道運輸價

格，有效降低使用天然氣的成本。同年１２月９日，中國家石油天然氣管網集團有限公司成立，

發揮國家在提升天然氣輸配環節的效率和建設市場化機制的作用，進而全面提升內地天然氣的使

用率，料將深遠影響內地天然氣市場的競爭形勢與貿易格局。

現時內地已基本形成了由煤炭、石油、天然氣、電力、核電、新能源及可再生能源所驅動的

能源生產體系。為達至「碳達峰」及「碳中和」兩大目標，預期將來煤炭和石油的使用率將會逐

漸降低，而潔淨能源及可再生能源的開發使用規模將會繼續擴大，且天然氣在一次性能源當中的

佔比將持續提升，在優化能源結構、改善城市環境及加速城市現代化建設等方面均發揮顯著作用

。

在環保需求及政策推動下，預計內地天然氣市場將發展迅速，無論使用率抑或使用量均會持

續增長，城市燃氣及工商業用燃氣的接駁入戶及銷售受到支持，天然氣供應商及分銷商預料將因

此受惠。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



資料來源：中國政府門戶網站、中國國家統計局、彭博、經濟通、新浪財經



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述與燃氣相關的股份

