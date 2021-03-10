【新冠肺炎】港大發現抗病毒製劑「８Ｐ９Ｒ」，可抑制新冠病毒

《經濟通通訊社１０日專訊》由港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇領導的團隊發現，一

種全新的抗病毒製劑「８Ｐ９Ｒ」可抑制新冠病毒經兩種途徑入侵細胞作複製，同時亦發現氯喹

等３種現有藥物治療，亦可收相同之效，為新冠肺炎患者提供有效治療方案。

港大醫學院微生物學系研究助理教授趙旵軍認為，是次研究發現或可找出一個有效治療新冠

肺炎的方法，惟對感染後輕重病的效用，及是否可用於預防感染，仍需進一步研究。（ｃｌ）

