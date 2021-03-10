《經濟通通訊社１０日專訊》由港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇領導的團隊發現，一
種全新的抗病毒製劑「８Ｐ９Ｒ」可抑制新冠病毒經兩種途徑入侵細胞作複製，同時亦發現氯喹
等３種現有藥物治療，亦可收相同之效，為新冠肺炎患者提供有效治療方案。
港大醫學院微生物學系研究助理教授趙旵軍認為，是次研究發現或可找出一個有效治療新冠
肺炎的方法，惟對感染後輕重病的效用，及是否可用於預防感染，仍需進一步研究。（ｃｌ）
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10/03/2021 10:35
【新冠肺炎】港大發現抗病毒製劑「８Ｐ９Ｒ」，可抑制新冠病毒
《經濟通通訊社１０日專訊》由港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇領導的團隊發現，一
種全新的抗病毒製劑「８Ｐ９Ｒ」可抑制新冠病毒經兩種途徑入侵細胞作複製，同時亦發現氯喹
等３種現有藥物治療，亦可收相同之效，為新冠肺炎患者提供有效治療方案。
港大醫學院微生物學系研究助理教授趙旵軍認為，是次研究發現或可找出一個有效治療新冠
肺炎的方法，惟對感染後輕重病的效用，及是否可用於預防感染，仍需進一步研究。（ｃｌ）
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