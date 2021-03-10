【企業盈喜】偉業控股料去年虧轉盈，錄純利不少於１５００萬人幣

《經濟通通訊社１０日專訊》偉業控股（０１５７０）發盈喜。預期截至去年１２月底止年
度錄得純利不少於１５００萬元（人民幣．下同），而截至２０１９年同期則錄得淨虧損
３１００萬元。
預期虧轉盈主要歸因於期內出售於惠陽金利達物業管理的全部股權收益。（ｓｌ）
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