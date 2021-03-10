【新冠疫苗】復必泰疫苗首日接種，西營盤接種中心一外籍人士送院

《經濟通通訊社１０日專訊》７間由醫管局營運的社區疫苗接種中心，今日起開始提供

ＢｉｏＮＴｅｃｈ復必泰疫苗接種。在西營盤中山紀念公園體育館的疫苗接種中心，早上１１時

許，，一輛救護車抵達體育館接走一名外籍人士，現場消息稱會送往瑪麗醫院。（ｃｌ）

